‘La Sirenita’ ya tiene voz en español y es una cara conocida por los eurofans

¡Ahora sí que sí! Queda nada para que podamos disfrutar de una de las películas más esperadas del año: el live action de La Sirenita. Desde que Disney anunció esta producción, los fans no han dejado de crear hype. ¡Y no nos extraña! Es uno de los clásicos más queridos de la factoría.

La cinta llega a los cines el próximo 26 de mayo, ¡pero ya está siendo todo un éxito! De hecho, sin ir más lejos, las muñecas de la nueva Ariel ya están agotadas en tiendas como Amazon.

Aunque en la versión original, Ariel es interpretada por Halle Bailey, quien ha demostrado tener una de las voces más dulces de la actualidad —solo hay que escuchar la versión de Part Of The World para comprobarlo—, teníamos la duda de qué artista intepretaría la voz de en castellano. Y es que Disney cuida mucho sus producciones, intentando que la voz sea lo más parecida a la de la original.

Pues bien, este viernes 5 de mayo, por fin hemos descubierto qué artista española pone voz a Ariel. ¡Y es un rostro muy conocido por los eurofans españoles!

Mirela Cabero, la voz de Ariel

Se trata, nada más y nada menos, que Mirela Cabero. La cantante ha sido la seleccionada para poner voz a Ariel en las canciones del live action. ¡Y nos parece un vozarrón!

De hecho, ya se puede escuchar Parte de él cantada por ella en las plataformas y los agudos a los que llega son impresionantes.

Parte de él (De "La Sirenita"/Banda Sonora Original)

Mirela, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, es una auténtica fan de La Sirenita. De hecho, la joven subió en 2017 a Instagram un vídeo donde aparece cantando la canción de Parte de él. ¿Quién le iba a decir que seis años después terminaría cantándola para la película?

Un pasado ligado a Eurovisión

Muchos eurofans conocen a Mirela gracias a Objetivo Eurovisión. La artista se quedó a las puertas de acudir a representar a España con Contigo. Finalmente fue Manel Navarro con Do it For Your Lover.

Además, Mirela participó en La Voz en 2012. Vamos, que tiene un pasado televisivo. Sin duda, nos encanta esta opción para ser la voz de Ariel en castellano.