¿Quién es Teo Bok? El cantante italiano que ha conquistado a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Con solo 19 años, Teo Bok es una de las promesas del pop a nivel internacional. Pero esto no significa que el italiano no lleve muchos años trabajando en el mundo de la música. Y es que durante su infancia, el cantante participó en varios talent-shows en televisión.

Durante una entrevista con LOS40, el joven italiano nos dejó claro que el mensaje que quiere transmitir con su música es muy importante para él. Y es que sus canciones reflexionan sobre temas tan importantes como la salud mental y la aceptación del amor. Además, sobre todo se enfoca en los jóvenes. Esto es algo que ha llamado mucho la atención de ni más ni menos que la Familia Real española, con la que Teo Bok ha tenido ya más de un encuentro.

Todo esto ha surgido a raíz de su canción Esperanza, que ha sido seleccionada como el himno de la Fundación Princesa de Girona. Lo que ha llevado a Teo Bok a girar por España durante dos meses con esta organización. Además, este es un tema muy especial para el italiano. "La escribí para mi manager que estuvo combatiendo cáncer durante los últimos tres años", nos ha contado el artista.

Durante esta gira, el italiano pudo interpretar la canción frente a los Reyes de España. "La estuvieron escuchando y dijeron que esta canción puede tener un impacto positivo para los jóvenes, para mí es un honor muy grande. Poder compartir con ellos, hablar del mensaje que quiero mandar para mí es un honor increíble. Espero poder cantar muchas veces para ellos otra vez porque es una gran manera de conectar con España", nos ha contado Teo Bok.

"La Reina Letizia me ha visto en Instagram"

Como nos ha explicado muy emocionado el joven italiano, tuvo la oportunidad de hablar con la Reina Letizia e incluso tiene una anécdota de lo más curiosa. "La última vez que la vi, hace dos semanas en Córdoba, yo llevaba un traje amarillo que me hice en Miami y me dijo, "ah sí, vi en Instagram que tienes todo personalizado". Pensé, "¡la Reina Letizia me ha visto en Instagram! ¿Qué?". Fue muy gracioso", ha dicho el cantante. Y es que, ¿a quién no le parecería sorprendente que la Reina te haya cotilleado tu perfil en redes sociales?.

El próximo encuentro de Teo Bok con la Familia Real

Parece que la relación entre Teo Bok y la Familia Real española no ha acabado. En su charla, la Reina Letizia también le confesó que a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, les gusta mucho escuchar la música del italiano. Por eso, el joven volverá a España en los próximos meses para volver a tener un encuentro con la familia y poder conocer también a las hijas de los Reyes de España.