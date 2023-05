Quevedo se corona en el Wizink Center de Madrid rodeado de la mejor compañía

Quevedo es un artista diferente. Desde sus inicios, su carrera no ha sido como la de cualquier otro cantante. Su popularidad ha crecido a una velocidad de vértigo en muy poco tiempo. Y es que, sin ir más lejos, en su primera gira ha conseguido colgar el cartel de "entradas agotadas" en el Wizink Center de Madrid apenas unas horas después de haber salido a la venta. Y no solo eso, sino que consiguió este sold out en el recinto más emblemático de la capital sin haber publicado siquiera su primer disco. Una auténtica locura. Por eso, Quevedo no es un artista como los demás. Y su show en el Wizink Center de Madrid tampoco podía serlo.

Cuando digo que el de Gran Canaria estuvo muy bien rodeado me refiero literalmente. Y es que lo primero que llamaba la atención nada más entrar al Wizink Center era el escenario. Lejos del habitual escenario grande y alargado que suele reinar en este recinto, Quevedo optó por un cuadrado estilo ring en medio de la pista tal y como hizo en su concierto en Gran Canaria hace unos meses. Todo un acierto para dar mucha más fuerza al directo del canario.

Apenas pasaban unos minutos de las nueve de la noche cuando se empezaron a sentir los nervios entre los asistentes al concierto. Expectantes a los movimientos de la puerta que, a través de un pasillo que dividía al público en dos, llegaba hasta el escenario en el centro de la pista.

La emoción se intensificó cuando empezó a sonar la intro con la voz de Cruz Cafuné con la que también empieza Donde quiero estar, el primer álbum de Quevedo. Así, entre gritos y aplausos, el canario subió al escenario para seguir con Ahora Qué, tal y como lo hace el disco.

“Bienvenidos a donde quiero estar gente”, dijo Quevedo para saludar a su público. “Vamos a empezar por los inicios”. Así daba comienzo la primera parte del concierto, en la que recordó temas previos al álbum como Piel de cordero con La Pantera y Respuesta cero. Llegó el turno del primer invitado de la noche. Alguien que no podía faltar en una noche tan especial, “la mejor noche de vuestra vida”, según afirmó el cantante. Yuseph saltó al escenario para interpretar junto a su gran amigo Chamaquita y Yatekomo.

Tras haber calentado el ambiente, tocaba empezar con las canciones del álbum. Yankee abrió las puertas de Donde quiero estar, seguida de Sin Señal, un tema que puso a las 15 mil personas que llenaban el recinto a saltar.

Quevedo en el Wizink Center de Madrid / Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Quevedo y Cruz Cafuné estrenan colaboración en el Wizink Center

Entre banderas de Canarias, Quevedo presentó la mayor sorpresa del show. “Una canción que no ha salido todavía con una persona que admiro mucho”. El público enloqueció al ver a Cruz Cafuné, todo un icono en la música urbana con origen canario, subir al escenario. Juntos cantaron un tema inédito que formará parte del álbum que está preparando Cruz Cafuné y que pronto verá la luz.

Después de este momentazo fue el turno de Dame, una colaboración con Omar Montes que por desgracia no pudo acompañar al de Gran Canaria en esta ocasión. Cuéntale, seguida de Muñeca acompañado de JC Reyes; cerraron la primera parte del show.

Quevedo salió del escenario para volver con uno de los momentos más íntimos del concierto. Acompañado de su gran amigo y productor Linton al piano, el de Gran Canaria volvió al centro de la pista todo vestido de blanco para interpretar Me falta algo.

Este tema fue la introducción al momento más romántico del concierto. “Un colega tiene que decir una cosa”, explicó Quevedo mientras un chico se subía al escenario e invitaba a su novia a hacer lo mismo. El joven sacó una pequeña caja de la riñonera que cruzaba su pecho a la vez que se arrodilló para pedirle matrimonio a la chica entre los gritos de emoción del público.

Quevedo volvió dos años atrás para interpretar Ahora y siempre. Y de una de las primeras a una de las últimas. Maikel de la Calle salió al escenario para cantar el remix de Mi nena que recientemente ha unido a los canarios.

Así llegó el turno de la que el propio Quevedo calificó como “la canción más infravalorada del disco”, Lisboa. Un medley de Real G, Apa y Lacone puso a todos los asistentes a darlo todo para llegar a la siguiente invitada del concierto. “Si no fuera por Saiko estaríamos número 1”, dijo el canario para dar la bienvenida a Lola Índigo y cantar juntos El Tonto, uno de los temas más exitosos del momento.

Quevedo aprovechó el concierto de ayer para contar cuál ha sido siempre su mayor sueño desde que era un niño: conseguir una casa con vistas al mar. Pero el artista no la quería en una playa cualquiera. La quería en la Playa del Inglés. Tras bromear con el estribillo de la siguiente canción y recordar cómo a la gente le costó entender lo que decía, Quevedo interpretó Wanda.

Quevedo en el Wizink Center de Madrid. / Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

La solidaridad de Quevedo

Aunque el protagonista de la noche, como no podía ser de otra manera, fue Quevedo; hubo un momento de la noche en el que quiso tener un gran gesto de amistad y compañerismo entre artistas. Saiko, el joven granadino que está rompiendo récords con Supernova saltó al escenario para interpretar su canción. Un tema que no es junto a Quevedo pero que el de Gran Canaria quiso dar la oportunidad a su amigo de cantarla frente al público provocando uno de los momentos más emocionantes del show.

Y es que dice mucho de Quevedo el que haya cedido una parte de su show a su compañero. Disfrutando del momento como si fuera su propio éxito desde los laterales del escenario y convirtiendo a Saiko en protagonista durante unos minutos.

Y llegó la recta final del concierto. Punto G y Vista al Mar fueron coreadas por los miles de personas que llenaban el Wizink Center. “Solo queda un tema”, confesó el canario ante la tristeza del público para introducir Donde quiero estar, el tema que da nombre al primer álbum de Quevedo y con el que salió del escenario.

Cayó la noche y la Bizarrap session para cerrar la noche

El de Gran Canaria se fue de la tarima para volver mejor acompañado que nunca y con el tema que hace dos años hizo que su nombre se empezara a reconocer. Los casi siete minutos que dura Cayó la noche Remix se hicieron cortos al ver a Bejo, La Pantera, El Ima, Juseph, Cruz Cafuné y Abhir Hathi disfrutar sobre el escenario.

El público empezó a corear el tan famoso “Quédate” que ha convertido a Quevedo en toda una estrella. “Si me dicen que me quede, me quedo”, respondió el de Gran Canaria. La BZRP Music Sessions #52 fue el broche de oro para una noche increíble. “Es un sueño. Gracias”, se despidió Quevedo de toda la gente que le acompañó en su primer, pero seguro que no el último, Wizink Center en Madrid.

Si algo ha dejado claro Quevedo tras este concierto es que, por encima de artista, es muy buen amigo de sus amigos. Y de eso no cabe duda al haber visto al canario tan bien rodeado como lo estuvo ayer. Ahora, Quevedo puede presumir de haber estado a la altura de lo que supone llenar un Wizink Center.