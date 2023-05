Villano Antillano es la ‘Reina de la Selva’ en su colaboración con Pedro Capó

Villano Antillano se ha juntado con Pedro Capó para llevarnos de viaje a las playas caribeñas, pero sobre todo, para conocer su faceta como La Reina de la Selva. La artista puertorriqueña vuelve a mostrarse salvaje, sensual y empoderada en una nueva colaboración con ritmos tropicales y su inconfundible rap.

"Había que dar sensación pop, y se dió… había que dar Bond girl, y se dió… había que comersela, ¡y se devoró! Un momentazo histórico traído a ustedes por un cojón de gente muy chula y dos artistas muy dementes. Agradecides siempre con todo su amor y su apoyo, ¿y la que no apoya? QUE SOPORRRRRRRRTE 💋💕", ha señalado la Villana en su Instagram.

Transformista, antinaturalista

Modelo, bella como Evangelista

Una reina Targaryen al trono adicta

Ya yo gané y tú quedaste finalista

El estribillo de esta canción, interpretado principalmente por Capó nos recuerda en esencia a un clásico del reggaetón y no es otro que Pobre Diabla de Don Omar. No obstante, Reina de la Selva es una celebración del poder femenino y la independencia, retratando a una mujer que es dueña de su destino y no se deja intimidar por aquellos que intentan oprimir o controlarla. La canción es un himno a la fortaleza y la valentía, invitando a las mujeres a abrazar su instinto animal y a enfrentarse a los desafíos con determinación y coraje.

Con esta canción, además, Villano Antillano celebra su nominación a los Premios Tu Música Urbano 2023, que se otorgan en el país boricua el próximo mes de junio. La joven opta a Mejor Artista Nueva Feminina, un galardón que podría ganar gracias al apoyo de sus incondicionales fans.

Pedro Capó, por su parte, está a punto de comenzar su gira La Neta Tour por nuestro país de la mano de LOS40 Urban. El cantante tiene programados cuatro conciertos a lo largo de este mes. Los días 9, 11, 12 y 14 de mayo estará en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona. ¿Aún no tienes tu entrada? ¡Hazte con la tuya y disfruta de sus canciones en directo!