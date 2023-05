8 libros donde la maternidad es protagonista desde muy distintos ángulos

Cada primer domingo de mayo celebramos el Día de la Madre y cada año se suman nuevas mujeres que debutan en estas lides no siempre bien conocidas antes de conocerlas. La maternidad se ha idealizado mucho y ahora, las nuevas generaciones, empiezan a hablar sin tabúes ni complejos de unos temas que nos afectan a todos.

Hoy queremos celebrar este día con 8 libros donde la maternidad tiene un gran protagonismo. Porque regalar un libro es regalar una nueva visión de un tema que, en ocasiones, puede llegar a desbordarnos y nunca está de más compartir miradas, emociones y consejos.

#1. Dulce hogar. Pablo Rivero

Sí, el actor de Cuéntame se ha convertido en uno de los referentes del thriller más oscuro y perturbador. Y Dulce hogar es su última novela en la que no falta crítica social a la cultura del éxito, la falsa felicidad y la presión social por la maternidad.

Parece que el destino de toda mujer tiene que ser convertirse en madre, pero hay algunas que no quieren y otras, que no pueden. Aun así, tienen que vivir la presión de los entornos sobre un tema que puede llegar a convertirse en obsesión. Julia, la protagonista está obsesionada con quedarse en embaraza y vivirá día a día situaciones que la pondrán al límite

#2. Maternar consciente. Ester López Turrillo

Durante el embarazo, el parto y el posparto, experimentamos cambios que van más allá de lo puramente físico. Cambiamos por fuera, pero también por dentro... Nos han enseñado que debemos huir de las emociones incómodas, pero ¿cómo evitarlas en un proceso de transformación tan intenso como es la maternidad?

La respuesta a esta y otras preguntas la tenemos en este libro que hace un recorrido honesto por las emociones que acompañan al embarazo, al parto, al posparto y también a los posibles duelos. Desde su propia experiencia maternando a dos niñas y acompañando a madres en terapia, la intención de la autora es que encuentres alivio, que entiendas un poco más tus emociones, que no las silencies, que no te juzgues por sentir.

#3. La crianza imperfecta. Paola Roig

Las madres de ahora nunca han estado tan informadas, y eso no es necesariamente bueno. A medida que aumenta el conocimiento y la información sobre la maternidad, crece la exigencia. Paola Roig se ha convertido en un referente para todas aquellas madres que buscan liberarse de la culpa, entendiendo que ya hacen todo lo mejor posible y que no llegar a todo es normal.

La autora pone el foco en ellas, y no solo en el niño: hay que entenderse, cuidarse y respetarse para poder cuidar. Un libro que intenta dejar de lado dogmas y extremos para descubrir y disfrutar de maternar sin juzgar, poniendo énfasis en la comprensión, el respeto y la compasión con una misma.

#4. Yoga para embarazadas. Mariko y Tomoya

Durante el embarazo, las mujeres sufren cambios físicos y emocionales que juegan un papel muy importante en la preparación hacia la maternidad. Mariko y Tomoya, creadores del principal canal de yoga en Japón, nos ofrecen seis programas de yoga con ejercicios sencillos para practicar antes y después del parto y que te ayudarán a sentirte mejor.

Además, también nos dan las claves para que la relación contigo misma, con tu pareja y con tu entorno sea positiva durante esta época de cambios y para que te enfrentes a la crianza de tus hijos con seguridad y confianza.

#5. Madrebulario. Cosas de madres que no salen en el diccionario. Marta Villanueva y Paola Puigdemasa

Monomami, Onmimanquia son palabras que no aparecen en el diccionario, pero que muchas madres tienen interiorizadas. Y es que, el mundo de las madres está lleno de cosas que no tienen nombre. No tener palabras para explicar lo que sentimos nos aísla y nos hace creer que solo nos pasa a nosotras. Pero esto se ha acabado.

Madrebulario es un diccionario ilustrado que te va a hacer reír y reflexionar. Sus definiciones nacen para dar reconocimiento a la experiencia materna en todas sus formas y arrojar luz sobre un trabajo tan maravilloso e importante como el de la crianza, que a menudo pasa desapercibido para el resto de la sociedad.

#6. La historia de los vertebrados. Mar García Puig

“El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. [...] Ese mismo día, España votaba en las primeras elecciones en las que participaba un nuevo partido [...], y la esperanza del cambio planeaba sobre la jornada. Al anochecer, cuando yo contaba contracciones en la sala de dilataciones, el país contaba escaños. Y ambas cuentas confluyeron en una nueva vida para mí, porque uno de esos escaños iba a ser mío. El mismo día del nacimiento de mis hijos, me convertí en diputada del Congreso”.

El que debería haber sido el día más feliz en la vida de la narradora de esta novela se convierte en el inicio de una historia de locura. La ansiedad se apodera de ella y el peso del mundo cae sobre sus hombros por partida doble: debe cuidar a sus mellizos recién nacidos y dar voz a los que han confiado en ella.

#7. Los cisnes de Macy. Leticia Sala

Las nuevas generaciones apuestan por una maternidad real y por dejar de idealizar un proceso de cambio que genera muchos trastornos. Leticia Sala recoge algunos de los temas tabúes en estos temas en esta recopilación de relatos. Sala habla de fertilidad e infertilidad; del deseo de ser madre, pero también de las dudas acerca de serlo; de embarazos y abortos; de ser madre y también ser hija.

#8. La luz de mis ojos. Ser madre en la Edad Media. María Jesús Fuente

En este maravilloso relato sobre la figura de la madre en la Edad Media se entremezclan la historia, la literatura, la religión y el arte. Para entender la maternidad en el siglo XXI, María Jesús Fuente nos invita a mirar al pasado y nos lleva en un viaje donde encontramos, gracias a la abundancia de impresionantes testimonios y documentos, las raíces de muchas de las convenciones, creencias, costumbres y prácticas que han llegado hasta nuestros días.

El deseo de ser madre, la falta de él, la lactancia, el parto, el posparto o la crianza son algunos de los temas tratados en este ensayo, que nos permite discernir mejor, desde la distancia, aspectos que aún hoy se debaten con gran ardor. Apoyándose en el relato histórico, la autora nos ayuda a difuminar los filtros emocionales e ideológicos que a menudo emborronan la realidad.