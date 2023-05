El futuro de los colaboradores de ‘Sálvame’: ¿qué será de ellos tras el final del programa?

No es la primera vez que se ha especulado sobre el fin de Sálvame, sin embargo, esta vez podría estar más cerca que nunca y ya le habrían puesto fecha para la emisión de su último programa. Desde 2009 se ha estado emitiendo sin interrupción, así han sido catorce años los que las tardes de Telecinco han estado amenizadas por este espacio dedicado a la prensa del corazón.

En este espacio de Mediaset han colaborado rostros que han ido ganando popularidad a lo largo de los años: Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y María Patiño, entre otros, pero también sus presentadores y conductores del programa: Paz Padilla, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Tras el bombazo en exclusiva, ahora muchos se preguntan cuál será el futuro de los colaboradores de Sálvame.

El futuro de los colaboradores de Sálvame

Las incógnitas sobre el futuro de cada uno de ellos es algo que todavía no se ha resuelto, pero por lo que conocemos de la situación laboral de los colaboradores, podemos hacernos una idea...

Parece que esta noticia no ha pillado de sorpresa a Jorge Javier Vázquez, pues antes de conocerse el fin de Sálvame, el presentador aseguraba que su vínculo con Telecinco estaba firmado hasta 2025, pero después de ese año, no se sabe si seguirán contando con él. De hecho, tampoco se sabe si mantendrán el Deluxe, el programa que también presenta él.

Belén Esteban siempre lo ha tenido claro: el día que Sálvame pusiera el broche de oro, también lo pondría su carrera televisiva. Pero como siempre, del dicho al hecho hay un trecho, y hasta que no llegue ese momento no se sabrá si su retirada era cierta. No obstante, la de Paracuellos de Jarama siempre ha tenido un as debajo de la manga con sus empresas que ha ido creando en los últimos años.

No tenemos muy claro si Terelu Campos continuará en el mundo televisivo o será el momento de dar el salto a los medios escritos. También se ha especulado sobre una nueva recolocación en el nuevo espacio de Telecinco, Así es la vida.

De quien no tenemos dudas es de María Patiño, y es que la periodista además de formar parte de las tardes de Telecinco, también lo hace los fines de semana en Socialité, por lo que a priori su futuro sigue vinculado a la parrilla televisiva.

A sus 62 años, Lydia Lozano es uno de los personajes claves del programa de Telecinco. Lo cierto es que sobre su futuro es uno de los que menos información tenemos, pero siepre hemos tenido una imagen de ella vinculada al mundo del corazón y ahora es difícil verla en otro ámbito. Pero recordemos que el pasado ms de noviembre, la propia colaboradora anunciaba que le habían puesto sobre la mesa una importante oferta televisiva, quizás sea el momento de aceptarla...

La colaboradora más veterana del programa, Chelo García - Cortés ha estado en el punto de mira en más de una ocasión por su posible salida del programa. Toda su carrera profesional ha estado enfocada en el mundo del corazón y eso la llevaba hace unas semanas a participar en la competencia, ¿será un guiño a su futuro?

Uno de los primeros en pronunciarse tras hacerse público el fin de Sálvame fue Kiko Hernández. A pesar de que dentro del mundo de la televisión siempre haya triunfado, también está inmerso en el mundo de la interpretación y quizás sea un buen momento para volcarse al cien por cien en el teatro.

Posiblemente uno de los que más asegurado tengan su futuro es Kiko Matamoros. Además de continuar formando parte de los debates de otros programas como Supervivientes o La Isla de las Tentaciones, también tiene entre manos un podcast con Marta López Álamo, su pareja. Por lo que ahí tendría su vía de escape.

Carmen Borrego podría ser una de las que más mal parada saliese tras la cancelación de Sálvame. La pequeña de las Campos ha empezado a echar más horas en el programa, según ella, por unas deudas que tenía que pagar, pero quien sabe si también es por ir enfocando su camino.

Por último, Gema López también se ha ido labrando su futuro en los últimos años. En 2023 creó su propia empresa, en este caso, relacionada con el mundo de la moda. Se ha vuelto de lo más habitual verla promocionar su marca en las redes sociales por lo que ahora podría involucrarse de lleno en el mundo empresarial.