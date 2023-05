La relación de Isaac Torres y Lucía Sánchez (La isla de las tentaciones) da un giro inesperado

Hemos perdido la cuenta de las veces que Lucía Sánchez e Isaac Torres (El Lobo) han roto su relación y después se han reconciliado. Desde su paso por La isla de las tentaciones desde luego que han tenido historias para escribir un libro y siempre han estado en el foco mediático, a pesar de intentar librarse de las cámaras.

Desde hace un tiempo parece que sus vidas estaba más que asentada y estaban felices junto a su hija Mía haciendo su vida en Cádiz, lugar donde se mudó el tentador para tomar las riendas de su vida y marcarse objetivos. Sin embargo parece que todo ha dado un revés y ahora habrían marcado el punto y final.

Según ha desvelado Socialité durante su programa de este domingo, la pareja ha vuelto a romper su relación. De hecho, Isaac ha entrado en directo al programa de Telecinco y, además de asegurar esta información, le ha puesto fecha a su ruptura: el pasado 24 de abril de 2023.

¿Qué ha pasado?

"Ha sido de mutuo acuerdo, el 24 de abril en Barcelona", explicaba. Claro que, no hubiera resultado de lo más llamativo si no fuera porque justo ese día la gaditana compartió varias imágenes en redes y vídeos en el AVE de su vuelta a Cádiz tras haber terminado su relación.

El Lobo ha asegurado que está cansado de esta situación y de que Lucía cuente su historia: "De terceros nada, yo estoy súper centrado con mi niña, con ella: Me mudé para estar cerca de ella, estábamos viviendo juntos, estaba agobiado y me dijo de ir a Barcelona", explicaba adentrándose en los motivos de la ruptura.

"¿Qué pasa? Que cuando me ve un poquito bien me dice: 'pues no, no quiero ir a Barcelona'. Basicamente que me prometió cosas que al final no fueron", decía asegurando que estos son los motivos de su ruptura y no terceras personas. También ha hablado de sus diferencias, las mismas que le habrían puesto las cosas difíciles: "Ella está acostumbrada a un nivel de vida y yo a otro (...) No compartimos las mismas ideas y ya está, cada uno hace su camino y fuera", aseguraba.