Los 5 hitos del rock and roll que cambiaron para siempre la historia de la música

Todos los iconos de la música actual están influenciados por la música del pasado. El rock, y más en concreto, las estrellas del rock han sido claves para el desarrollo artístico de cantantes como Bad Bunny, Rosalía o The Weeknd. Sus acciones, durante los años 70, 80 y 90 han pasado a la historia y han dejado un legado que los artistas de hoy en día intentan imitar.

Por lo general, las estrellas del rock vivían una vida llena de excesos, vicios y noches desenfrenadas que se veían reflejadas en sus directos, letras y canciones. Entre estas acciones, impensables a día de hoy, observamos conciertos multitudinarios de más de 500.000 personas, artistas comiendo animales vivos, televisiones arrojadas desde azoteas de hotel y un sinfín de acciones controvertidas e insólitas.

El rock and roll nació en los años 50 gracias a artistas como Chuck Berry, Little Richard y Elvis Presley, entre otros. Sus innovadoras mezclas de blues y country sentaron las bases del rock tal como lo conocemos en la actualidad.

Desde LOS40, repasamos 5 acciones que marcaron la historia del rock y que, quizás, no se repitan jamás:

Woodstock 1969

El festival de los festivales, del 15 de agosto al 18 de agosto de 1969 el rock vivió uno de los momentos más importantes. Un show en directo con artistas como The Who, Joe Cocker, Santana, Grateful Dead, hasta Jimi Hendrix y Janis Joplin. Más de 500.000 personas se reunieron sin prejuicios ni altercados en un evento prácticamente sin logística ni infraestructuras para idolatrar y disfrutar del rock and roll. Una oda al romanticismo de la humanidad que supuso un punto de inflexión en el movimiento hippie.

Woodstock 1969, it’s hard to imagine this many people in one place sitting peacefully. pic.twitter.com/W8h8t0j9Yt — DahliaBlue70 (@DahliaBlue70) April 29, 2023

Situado en una granja en Bethel, ciudad perteneciente al estado de Nueva York, Estados Unidos, Woodstock, se convirtió en un lugar de encuentro para los jóvenes que buscaban una forma alternativa de vida y expresión. Este festival se caracterizó por una atmósfera de paz, amor y libertad.

Uno de los mejores directos del festival fue la presentación de Jimi Hendrix, una de las actuaciones más icónicas de la historia del rock. Hendrix cerró el festival con una versión increíble de The Star-Spangled Banner, que se ha convertido en un símbolo de la contracultura de los años 60.

El Festival de Woodstock se ha convertido en un referente de la música y la cultura, además, ha sido objeto de numerosos documentales, películas y libros que han explorado su significado y legado.

Ozzy Osbourne se come un murciélago vivo

Uno de los artistas más representativos de lo que es una estrella de rock es Ozzy Osbourne. Él ha realizado las mayores locuras en el mundo de la música. En 1982, Ozzy Osbourne estaba realizando un concierto en Des Moines, Iowa, cuando un fan le arrojó un murciélago vivo al escenario. Sin darse cuenta de que era un animal real, Ozzy lo agarró y lo mordió, creyendo que era un murciélago de goma.

Hace 41 años, el 20 de enero de 1982 durante un concierto en el Veterans's Memorial Coliseum en Portland, Ozzy Osbourne, mordió un murciélago🦇 inconsciente, que alguien había arrojado al escenario, un evento que causó revuelo durante décadas en el mundo del rock. pic.twitter.com/7rxC6ksDEK — metaltower.net (@themetaltower) January 20, 2023

Ozzy fue llevado al hospital para recibir tratamiento contra la posible rabia y también se enfrentó a la crítica y la indignación de los defensores de los animales y algunos sectores del público.

A pesar de que Ozzy explicó que había sido un accidente y que nunca había tenido la intención de hacer daño al animal, el incidente se convirtió en un punto de referencia en su carrera y en la cultura del rock en general. Desde entonces, se ha convertido en un momento icónico en la historia del rock, y Ozzy ha sido recordado como una leyenda del género.

En numerosas ocasiones, Ozzy ha hablado sobre el incidente, diciendo que fue una lección que lo obligó a recapacitar hacia el consumo de drogas y alcohol, ya que sufría una adicción muy grave. Aunque el incidente con el murciélago fue un momento polémico para Ozzy, también supuso un ejemplo de su impacto en la cultura del rock y en la historia de la música en general.

La censura a Elvis Presley

Si hablamos del origen del rock hay que hablar de Elvis, una leyenda donde la haya y probablemente el padre de todas las estrellas del rock. El americano creó un nuevo estilo fusionando la música que había escuchado en los barrios donde vivía, barrios donde la música blues y country se fusionaba creando así un nuevo género al que llamaron Rock and Roll. Esta nueva música de Elvis venía acompañada por unos bailes que no gustaban a las altas esferas del país norteamericano. Su forma de interpretar supuso un antes y un después en la forma de entender los conciertos en directo.

Sin embargo, su estilo de música y su estilo de baile provocativo también generaron controversia y críticas por parte de algunos sectores conservadores de la sociedad. En particular, la aparición de Presley en el programa de televisión de Ed Sullivan en 1956 se convirtió en un punto de inflexión en su carrera y en la historia de la censura en los medios de comunicación. La interpretación artística de Elvis, con unos movimientos supuestamente obscenos y endemoniados, fue criticada notablemente por los más conservadores. Pese a ser una estrella en todo el país recibía muchas críticas en busca de su censura.

Como resultado, Sullivan decidió presentar a Presley solo de cintura para arriba en la cámara, y la censura del cuerpo de Presley se convirtió en una imagen popular. A pesar de la censura, la actuación de Presley en el programa de televisión de Ed Sullivan fue vista por un número récord y se convirtió en un momento histórico en la cultura del rock en general.

La muerte de Kurt Cobain

poco se habla de la superioridad estética de Kurt Cobain pic.twitter.com/28U9X0ptcq — Julian (@julyck92) May 4, 2023

Uno de los mayores referentes del rock es Kurt Cobain, líder de la banda de grunge, Nirvana. El cantante murió el 5 de abril de 1994 a los 27 años a causa de un presunto suicidio por el disparo de escopeta.Todavía, a día de hoy, muchos de sus seguidores dudan de esta causa y hay varias hipótesis. La noticia de su muerte conmocionó a los fans de Nirvana y al mundo del rock en general, y se convirtió en un hito en la historia de la música. Con su muerte a los 27 años, se hizo un hueco en el llamado Club del 27. Sus adicciones a las drogas hicieron mella en su carrera, su pasión por la música y su estatus de estrella no coincidían con su odio a la Fm.

El impacto de Nirvana y la música de Kurt Cobain es incalculable. Con su álbum Nevermind lanzado en 1991, la banda lideró el movimiento grunge y llevó el sonido de Seattle al mundo entero. Las canciones de Nirvana se caracterizan por sus letras puras en las que tratan temas como la depresión y las adicciones.

La música de Nirvana y la imagen de Kurt Cobain también influyeron en la moda y el estilo de la época. La icónica chaqueta verde de Cobain, sus jeans rasgados y su pelo despeinado y rubio se convirtieron en símbolos del grunge y de la actitud punk rock.

La muerte de Cobain también planteó preguntas sobre la salud mental y la presión a la que se enfrentan los artistas y músicos. Su legado continúa inspirando a una nueva generación de músicos.

La actuación de Queen en el Live Aid

Si hablamos de grupos icónicos es imposible olvidarse de Queen. La banda liderada por Freddie Mercury es una de las más influyentes en la música. Ha hecho muchos conciertos por todo el mundo pero, si hay que quedarse con uno, sería con el concierto benéfico Live Aid de 1985. Este show es considerado una de las mejores actuaciones en vivo de la historia del rock. La banda se presentó en el estadio de Wembley en Londres ante una multitud de más de 70.000 personas y fue transmitida en vivo por televisión a una audiencia global de más de mil millones de personas.

Queen inició su presentación con su éxito Bohemian Rhapsody, después Radio Ga Ga y finalizaron con We Are the Champions.

Pero lo que hizo que la actuación de Queen fuera legendaria fue el momento en que Mercury conectó con la multitud en una versión improvisada de We Will Rock You. En este tema, hizo partícipe al público entonando melodías que improvisaba Freddie. Después de este momento, cientos de miles de bandas y artistas han tratado de recrearlo, por supuesto ha sido imposible hacer algo similar.

La actuación de Queen en Live Aid se ha convertido en un hito del rock y es recordada por ser una de las mejores actuaciones en vivo de la historia.