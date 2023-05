Pablo Motos, operado de urgencia tras romperse el tríceps

Pablo Motos ha sido operado de urgencia tras romperse el 90% de su tríceps, el músculo ubicado en la parte posterior del brazo. Así lo ha explicado él mismo en sus redes sociales tras pasar por quirófano con una imagen en la que aparece con el brazo en cabestrillo.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", explicaba el mítico presentador del programa de entretenimiento.

El presentador de El Hormiguero se ha llevado un gran susto, pero ni aún en los momentos difíciles baja la guardia y ha tirado de humor para contar la noticia a sus seguidores. Así ha desvelado que ahora su mujer lo llama "supermanco".

Asimismo, también ha adelantado que a pesar de haber pasado por quirófano hace apenas unas horas, eso no le impedirá presentar el programa del prime time y, junto a sus hormigas, sus fieles compañeras, esta noche hablará de lo que ha pasado: "Esta noche os cuento todo. Vaya susto".

No es la primera vez que Pablo Motos comparte con sus más de dos millones de seguidores sus lesiones y, aunque esta vez no haya querido dar mucha más información, según se ha podido conocer a través del medio LOC, todo habría sucedido mientras entrenaba en el ring de boxeo junto a Omar Montes. En un mal giro, el conductor del programa de entretenimiento se habría desgarrado el tríceps y eso le habría llevado al hospital.

Aunque haya que esperar a las 24:45 horas de esta noche para conocer qué le ha pasado de primera mano, tras compartir este post en su perfil de redes, no han tardado en llegar los comentarios de sus compañeros de profesión, amigos y conocidos deseándole la mejor de las recuperaciones: