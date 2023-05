Bad Bunny muestra las consecuencias físicas de la WWE

¡Bad Bunny puede con todo! El artista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento gracias a su música. El puertorriqueño lleva años en la industria musical siendo uno de los artistas más escuchados del mundo. Cuando alcanzas esa meta, ¡tienes que buscar nuevos desafíos! Y parece que Bad Bunny los tiene claros: convertirse en uno de los mejores luchadores de la WWE.

Bad Bunny lleva años combatiendo en la WWE. Y es que uno de sus sueños era formar parte de este deporte. De este modo, el cantante ganó el pasado fin de semana a Damian Priest en un combate de la WWE Blacklash que se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).

El cantante consiguió su primera victoria en solitario gracias a su movivmiento Bunny Destroyer. Además, para conseguir la victoria, el artista contó con el apoyo de los nombres más conocidos de la WWE como Rey Misterio, Santos Escobrar, Cruz del Toro o Joaquin Wilde.

Las consecuencias físicas de la WWE

Aunque en estas peleas todo está cuidado para que los implicados no sufran demasiado, lo cierto es que el contacto físico tiene sus consecuencias. ¡Y solo hay que ver la espalda de bad Bunny para comprobarlo!

Tras el combate, Bad Bunny subió una foto de su espalda a historias de Instagram para mostrar las consecuencias físicas que tiene la WWE. El cantante tiene todo el cuerpo lleno de moratones y arañazos. ¡Menuda manera de implicarse!

Bad Bunny muestra su espalda en Instagram / Instagram

Menos mal que Bad Bunny no ha tenido esta semana ningún evento como el de la MET Gala donde tuviese que ponerse un traje con el que mostrar la espalda. Y es que hace tan solo siete días dejó a la industria de la moda sin palabras gracias al increíble diseño de Jacquemus de color blanco que dejaba toda la espalda al aire. Un look que no hubiese quedado tan bien con la espalda llena de moratones.