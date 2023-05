Antonio Flores: sus éxitos más populares

Este mes de mayo se cumplen 28 años de la muerte del cantante, músico y compositor madrileño Antonio Flores, que nos dejó con tan solo 33 años, el 30 de mayo de 1995, apenas dos semanas después de la muerte de su madre Lola Flores.

Siempre se ha dicho y así lo han transmitido sus hermanas, Lolita y Rosario Flores, en todos los sitios donde han hablado de la trágica muerte de su hermano, que el cantante no pudo soportar la muerte de su madre ya que estaba muy ligado a ella y tenían una relación muy estrecha; estaba enamorado del arte que transmitía su madre.

Nacido en 1961 en una familia con una fuerte tradición artística, fue hijo del matrimonio entre la cantante Lola Flores 'La Faraona' y el guitarrista Antonio González 'El Pescaílla'. Viniendo de una familia con tanto arte, Antonio Flores no tardó en encontrar su propio lugar en el mundo de la música.

Lola Flores y su hijo Antonio en 1960. / Gianni Ferrari/Getty Images

En este ambiente tan creativo desarrolló una pasión musical y en 1980 publicó su primer disco, Antonio, el cual dio comienzo a una trayectoria que combinaría el pop rock con tintes de cantautor y unas letras llenas de poesía urbana y toques románticos.

En el momento de su muerte, Antonio se había convertido en uno de los músicos más respetados del panorama nacional gracias al éxito del que sería su último disco, Cosas mías, lanzado en 1994.

Antonio Flores, 1981. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

En 2005, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Antonio, se le entregó a su hija, Alba, un disco de diamante por las ventas de un millón de copias vendidas.

Hoy, aprovechamos para recordarle a través de algunas de sus canciones más populares.

No Dudaría (1980)

1980 fue el inicio del camino musical con un disco homónimo que incluye uno de sus mayores éxitos, el célebre No dudaría. Una canción compuesta por el propio cantante, que ha ido ganando con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los grandes clásicos del pop español. Un canto pacifista y contra la violencia que impactó desde el primer momento.

NO DUDARÍA - Antonio Flores

Pongamos que hablo de Madrid (1981)

Motivado por el éxito de su álbum debut, Antonio entra de nuevo al estudio para realizar un segundo trabajo, Al caer el sol, que no tuvo la acogida de su predecesor. Pongamos que hablo de Madrid es una canción de los cantautores españoles Joaquín Sabina (letra) y Antonio Sánchez (melodía), de la que Antonio realizó una versión rock.

Antonio Flores - Pongamos que Hablo de Madrid (Video TVE Playback)

Gran Vía (1988)

Compaginando papeles en el cine con su pasión musical, Antonio grabó su tercer disco en 1988, Gran Vía. Fue un trabajo que pasó desapercibido, pero que con el paso de los años, canciones como esta han adquirido relevancia.

Antonio Flores - Gran Vía (Video TVE Playback)

Siete Vidas (1994)

Perteneciente a Cosas Mías, el que fue su último disco, Siete vidas fue una de esas 'cosas suyas personales'. Su manera especial de pedir perdón a su exmujer. El 18 de febrero de 1995 llegaba al nº 1 de LOS40.

Antonio Flores - Siete Vidas (Video TVE Playback)

Alba (1994)

Pertenece al disco Cosas mías y se trata de una de las canciones más emotivas para el cantante porque está dedicada a su única hija, Alba Flores. No sé por qué/ me sentí el hombre más feliz/ Ya estabas aquí/ Pude entender/ Que eras un pedazo de mi ser/ Tan igual a mí/ Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel... es parte de la letra de esta bonita canción.