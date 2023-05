Así es Julieta: la artista viral que se ha convertido en todo un referente del pop en catalán

Si todavía no te suena el nombre de Julieta (y no, no estamos hablando de la película de Almodóvar) ya puedes empezar a seguirle la pista. La artista catalana de 21 años lleva casi tres dedicándose al mundo de la música, aunque no fue hasta finales del año pasado, tras un concierto en la Sala Apolo y su participación dentro del Primavera Sound 2022, cuando decidió dejar aparcada (de momento) su carrera de Ingeniería de Sistemas Audiovisuales para dedicarse al 100% a su pasión.

"El primer momento que salimos al escenario y vimos a la gente, la energía que tenían... Se me pone la piel de gallina nada más pensarlo. En ese momento me di cuenta del impacto de lo que estaba haciendo en la gente y decidí que quería hacerlo más" comentaba la cantante para una entrevista del diario El Público sobre su concierto en la sala de la ciudad condal.

Julieta - Cap.I: CARI (Medley)

En tres años de carrera, además, la cantante ha publicado nada más y nada menos que tres discos, dos en solitario y uno en colaboración con la banda VITTARA: Juji, Ni llum ni lluna y Dosmilset. Además, a finales del mes de marzo publicaba CARI, el primer adelanto de un nuevo proyecto dividido en capítulos del que el 28 de abril recibíamos en plataformas la primera parte, CAP. 1: CARI, con un total de cuatro canciones.

Con un sonido que podríamos describir como pop electrónico, donde también hay espacio para tintes de house y reguetón, la artista se caracteriza, cada vez más, por ofrecer a sus fans unas canciones muy bailables en las que abre su corazón para hablar sobre todo del amor y el desamor. El tema universal por excelencia para los artistas también tiene cabida en este pop catalán fresquito que nos habla de las conquistas de una noche de fiesta, de bailar en el coche, del amor casi adolescente vivido con gran intensidad y de lo que pasa cuando ya no está.

Con Angèle y Rosalía como referentes, Julieta no solo ha sabido hacerse un hueco dentro de las emisoras y salas de concierto catalanas, sino que su música ha traspasado el territorio y cada vez con más fuerza suena en todo el país, logrando colarse en la lista de Los 50 Más Virales España de Spotify durante toda la semana pasada.

180.000 oyentes mensuales y más de 300.000 reproducciones solo en su último trabajo la abalan como una de las artistas que marcarán este 2023. Y es que la catalana parece haber encontrado un sonido que ella misma no encontraba dentro del panorama nacional cuando empezó. "Estaba intentando hacer algo que nunca había escuchado: pop en catalán y cantado por una chica" declaraba en la misma entrevista para Público. Tres años después, forma parte de una generación de artistas que parecen estar cambiando el panorama. Entre ellos The Tyets, con quienes lanzaba su canción más escuchada hasta la fecha: Clar que t'he trobat a faltar (claro que te he echado de menos).

¿Te unes a la fiebre de Julieta? Te esperamos.