Thirty Seconds To Mars regresan a la música con ‘Stuck’: un homenaje al mundo de la moda

¡Han vuelto! Tras cinco años sin sacar música, Thirty Seconds to Mars han regresado con nuevo single. Se trata de Stuck y es una auténtica pasada. Los hermanos Jared y Shannon Leto presentan una nueva era musical con este trabajo. ¡Una noticia muy esperada por sus seguidores y seguidoras!

Pero la cosa no se queda ahí y es que este single pertenece a algo más grande: el álbum que tienen preparado y que se llama It’s the end of the World but it’s a Beautiful Day (Es el fin del mundo, pero es un bonito día). El nuevo álbum saldrá en otoño via Concord Records.

Stuck viene con un vídeo muy especial

Para lanzar la presentación de esta nueva era, Thirty Seconds To Mars ha apostado por un vídeo musical que es una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y el baile. De este modo, Stuck nos presenta a una serie de personajes de lo más especiales que se van moviendo al son de la música.

¿Lo mejor de todo? Está dirigido por el mismísimo Jared Leto, quien ha querido explorar sus faceta de cineasta en este nuevo vídeo.

El propio Jared describe Stuck con la siguientes palabras:

"Gracias a mi madre, increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde muy pequeños. El vídeo de STUCK, nuestra primera canción nueva en cinco años, es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos. Artistas que me marcaron profundamente como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts y muchos más. Artistas cuyo trabajo cambió mi forma de ver las cosas y me mostraron nuevas posibilidades a cada paso. El vídeo de STUCK es en gran medida una pieza complementaria y la continuación de un viaje que comenzó con Up In The Air, una celebración del arte, el diseño, la moda y las personas extraordinarias que les dan vida. Es una carta de amor al poder del movimiento y la conexión, un testimonio del asombroso potencial de las personas que no encajan necesariamente, pero que hacen que el mundo sea mucho más fascinante. Desde los artistas y diseñadores de increíble talento hasta el equipo que trabaja entre bastidores. Todos los que han trabajado tan duro para hacerlo posible. Vuestras contribuciones han hecho de esta experiencia una aventura absolutamente inolvidable y han ayudado a capturar y celebrar la esencia de lo que nos hace a todos únicos y excepcionales."

No nos extraña que Jared haya querido rendir homenaje al mundo de la moda y de las tendencias en Stuck. El actor ha estado siempre muy ligado a este arte. De hecho, hemos visto al artista en numerosos desfiles de alta costura. Además, es uno de los celebs que siempre da de qué hablar en la MET Gala de todos los años. Sin ir más lejos, su look de gato impactó a la industria del entretenimiento en la última edición.

Sobre su próximo disco

It's The End Of The World But It's A Beautiful Day es el sexto álbum de estudio del grupo. La banda vuelve cinco años después de sacar el disco America. El álbum contará con once canciones entre las que se incluye Stuck.

Este es el track list de It's The End Of The World But It's A Beautiful Day

A continuación os dejamos el tracklist del álbum:

Stuck Life is Beautiful Seasons Get Up Kid Love These Days World On Fire 7 to 1 Never Not Love You Midnight Prayer Lost These Days Avalanche

Sin duda, los fans de Thirty Seconds to Mars tenían muchas ganas de recibir esta noticia. Ahora solo queda esperar a otoño para poder escuchar el disco completo.