Chanel en LOS40 Global Show: “Casi muero haciendo el videoclip de ‘Clavaito’ por culpa de una chocolatina”

Chanel tiene nuevo single y, como no podía ser de otra manera, se ha metido en el estudio de LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar de esta esperadísima colaboración con Abraham Mateo. Además, la cantante también ha hecho balance de este primer año formando parte de la industria musical tras volver a España con esa tercera posición histórica en el Festival de Eurovisión.

Su nuevo single

"Clavaito está teniendo un reconocimiento brutal. Es una canción que es muy dramática, te pide cantarla con dolor, pero luego es muy bailable. La gente la está haciendo suya y disfruto mucho viendo los vídeos que hacen. Además, la comunidad de bachateros, que ellos son muy puros, la han aceptado muy bien. La están llevando a congresos y festivales".

Chanel, Abraham Mateo - Clavaito (Official Video)

Casi muere en el videoclip

"Casi muero haciendo el videoclip de Clavaito, tengo una herida que lo prueba. Tengo miedo a morirme ahogada y cuando acabamos el rodaje me comí una chocolatina y se me fue por el otro lado. No podía respirar y me alejé de la gente porque entré en shock. Estaba detrás de la furgoneta, en el suelo, y nadie sabía nada".

Balance del último año



"Yo he estado trabajando toda mi vida, pero es verdad que ahora hay más ojos encima de mí. Hice lo que sabía hacer y lo que llevaba haciendo toda mi vida, que era currar, currar y currar. Y no perder esa niña que hace las cosas con ilusión. Al final, sin perder la responsabilidad, te lo tienes que pasar bien".

Lo que pasó en Eurovisión

"Yo estaba enferma. Estaba muy mala y no se lo dije a nadie. Cuando acabé y entré en el camerino le dije a mis bailarines: 'Chicos, ya puedo deciros que estoy enferma'. Se me juntó toda la presión y la emoción. Durante todas esas semanas agarré las riendas para no descarrilar y perder el control y cuando me relajé me salió todo. Necesitaba ver a mi familia, necesitaba ser un trapito y que me dieran cariño".

Si quieres ver la entrevista completa de Chanel en LOS40 Global Show…¡dale al play!