Chanel: “En el fondo de mi corazón sé que lo estoy haciendo bien, y a la vista está”

Un buen día, Chanel fue al estudio de Abraham Mateo con la idea de hacer una bachata. Durante la sesión salió Clavaito, una canción también de corte urbano que en tan solo dos semanas ha escalado posiciones en plataformas de streaming como Spotify y ya promete ser uno de los temas del verano. Se trata de un tema muy importante para la exrepresentante del Festival de Eurovisión. Es su tercer tema en un año y, teniendo en cuenta que la industria va a toda leche, es poco. Por suerte, la cantante ha pasado por un proceso de introspección muy necesario para cualquier artista y ahora tiene claro lo que va a hacer y a servir.

Chanel, Abraham Mateo - Clavaito (Official Video)

"He pasado por un proceso de entenderme como artista. Era necesario para mí para que tuviera sentido mi proyecto", explica Chanel en una entrevista con LOS40. "No ha sido difícil elegir el nuevo single, pero tampoco fácil. Las cosas suceden porque tienen que suceder así y en este caso estoy feliz de que Clavaito sea lo que es".

Quiero llenar estadios, quiero crear movimiento

Esto no quita que Chanel haya sentido la presión. Con las redes sociales es complicado mantenerse al margen y siempre ha sido muy consciente de que el público reclamaba (a veces exigía) más música por parte de ella. Por suerte, según cuenta, supo abstraerse y seguir caminando por el sendero que ella misma se había marcado. "Mi ejemplo no se puede comparar con cualquier otro. Vengo del mundo de la interpretación y ahí siempre estaba interpretando un personaje que no soy yo", afirma. "He sentido presión, pero nunca he perdido el foco. Me he dado cuenta de que estaba haciendo las cosas como quería, pasito a pasito. En el fondo de mi corazón sabía que lo estaba haciendo bien, y a la vista está".

La nueva era de Chanel

A Chanel le toca compartir con el mundo todo el trabajo de los últimos meses. Tiene alrededor de setenta canciones hechas y algunas de ellas formarán parte de su primer álbum de estudio, un álbum que seguirá la estela de SloMo y TOKE sin perder sus raíces latinas. "La nota corazón del disco va a ser el toque latino, pero también va a haber mucho urbano", desvela. "Algunas canciones están acabadas y otras que no. Tiffany, por ejemplo, es uno de los temas que me encanta. Cuando hablé de esa canción por primera vez era la que más me gustaba en ese momento, aunque no sé cuándo va a ser el momento de Tiffany. De momento, a mediados de mayo, toca nuevo sencillo y tendrá ese toque latino, tropical y sexy de mis anteriores temas".

Después, mientras termina de perfilar ese disco, Chanel tiene muy claro lo que quiere hacer. La idea es engordar su repertorio para empezar a hacer conciertos. Ella sabe que al público le gusta mucho verla en directo y está decidida a materializar esa idea: "Mi equipo me preguntaba '¿qué tipo de artista quieres ser' y no sabía qué contestar. Ahora mismo, sin embargo, me gusta lo que estoy haciendo, lo disfruto. Me encantaría llenar estadios y que la gente cantase las canciones. Quiero crear movimiento".

