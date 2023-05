Sum 41 anuncia su separación tras 27 años sobre los escenarios

La banda de rock canadiense Sum 41, compuesta por Derick Whibley (vocalista), Cone McCaslin (bajista), Dave Baksh (guitarra), Frank Zummo (batería) y Tom Tucker (guitarra), acaba de anunciar su separación tras 27 años de carrera.

En un comunicado publicado ayer lunes en el perfil de Twitter de Sum 41, la banda compartió con sus seguidores que terminarán su gira actual, lanzarán el que será su último álbum Heaven :x: Hell y se embarcarán en un último tour mundial antes de tomar caminos separados.

"Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Siempre estaremos agradecidos con nuestros fans, tanto los antiguos como los nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que escucharan esto por parte de nosotros", dice el grupo en el comunicado.

La declaración continuó diciendo que esperan ver a sus seguidores en el camino y que están "emocionados por lo que el futuro traerá para cada uno de nosotros". Por último, concluyeron: "Gracias por los últimos 27 años de Sum 41".

Sum 41 originalmente comenzó su vida como una banda de versiones de NOFX en 1996. Su álbum debut, All Killer No Filler, fue lanzado en mayo de 2001 e incluía algunos de sus mayores éxitos, incluidos Fat Lip, In Too Deep y Motivación. Fue un trabajo que tuvo una buena respuesta comercial. Su álbum más reciente, Order In Decline, salió en 2019. En 2022, Whibley reveló que la banda había completado un nuevo disco doble llamado Heaven And Hell.

Sum 41 en el año 2002. / Steve Jennings/WireImage

El pasado mes de marzo, The Offspring anunció una gira con Sum 41 y Simple Plan. Las bandas saldrán a la carretera con un tour de 24 fechas, que comenzará en Washington el 1 de agosto y terminará en Massachusetts el 3 de septiembre.

Sum 41 también tocará en el festival italiano Slam Dunk este verano, así como en varios festivales en toda Europa como Rock am Ring, Nova Rock y Hellfest.

El grupo ha sido nominado siete veces para los premios Juno y han ganado dos veces (grupo del año en 2002 y álbum de rock del año por Chuck en 2005). Además, fueron nominados para un premio Grammy por mejor interpretación de hard rock/metal para la canción Blood in My Eyes, sin embargo, perdieron ante la canción White Limo de Foo Fighters.