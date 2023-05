Conoce a Jory Boy, uno de los artistas que ha exportado el reggaetón más allá de Puerto Rico

Quizá el nombre de Jory Boy (Fernando Sierra Benítez, 1986) no sea de los más populares del reggaetón en España. Sin embargo, sí es uno de los responsables de su expansión internacional y su desembarco en nuestro país. Nacido en Puerto Rico —cuna del género—, lleva en activo en la industria desde la primera década del 2010 como cantante, compositor y productor musical. Es más, formó parte del icónico dúo Nova & Jory, y, a partir de 2015, decidió seguir con su carrera en solitario con su álbum Matando La Liga.

Conocido por su actual estilo y una combinación de ritmos únicos, el boricua ha colaborado con grandes figuras del reggaetón, como Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna y Feid, entre otros. Algunos de sus mayores éxitos incluyen Sigues Preguntando ft. Alex Rose, Myke Towers y Miky Woodz; Nacimos Pa Morir, junto a Anuel AA; y Hola Beba con Farruko.

Ahora, con una gira europea por delante, en el Universo de LOS40 hemos tenido la oportunidad de charlar con Jory sobre su carrera, el increíble boom del reggaetón alrededor del mundo, los nuevos talentos y sus futuras fechas por Estados Unidos, entre otras curiosidades.

Bad Bunny x Jory Boy - No Te Hagas (Video Oficial)

Último trabajo, colaboraciones y la nueva escena del reggaetón

Acabas de sacar Romance y Bellakera junto Ñengo Flow y Zion y Lennox, ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo se dio?

Me senté a escribir la canción junto a unos compositores que conozco de allí de Orlando, que están ahora súper hambrientos y tienen mucho talento. Creamos este concepto de, ya sabes, romance y bellaquera. Lo que pasa siempre, que el alcohol cuando termina siempre acaba en bellaquera.

Automáticamente, cuando escucho la pista yo pienso en Ñengo y se la llevo. El mismo día graba, siempre hace eso porque él y yo tenemos mucha trayectoria, mucha química también… pero cuando escuchamos el tema sentíamos que necesitábamos a alguien más, por lo menos un dúo. ¿Y quién más que Zion y Lennox? Zion es familia mía y Lennox tiene la voz rastafari y el tema es flow reggae, entonces funcionó de una, todo fue bien, bien fácil. Queda todo entre familia y ahora todo es un éxito.

Ya que hemos empezado hablando de una colaboración, cabe destacar que has tenido una amplia carrera en la que has colaborado con otros grandes nombres en el género ¿Qué buscas cuando haces una colaboración?

Sí, para ser sincero vienen muchos nombres. Yo hago un tema y en ese tema escucho a tres diferentes artistas, por ejemplo, Bad Bunny, Anuel y Ozuna. Entonces, yo le hago el acercamiento a los tres y el primero que me diga que sí, ese es el que va. Para mí los tres encajan igualmente y si los tres dicen que sí, pues super palo, ahí es cuando vienen las canciones de cuatro o cinco personas.

¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar próximamente?

Sí, tengo mucho de los nuevos. Hablé con Rosalía por DM, pero nunca se dio, también con YOVNGCHIMI me gustaría hacer algo para la calle. Hay muchos 'chamaquitos' ahora que la están rompiendo que son de la nueva generación. Yo quisiera trabajar con ellos.

Hablando de nuevos talentos, ¿qué artistas ves ahora que están entrando y cambiando el género?

Yo he escuchado a un 'muchachito' que se llama Omar Corts tiene mucho talento, también Deivid… ¡y Young Miko! El trap de ella es bien diferente, trae un concepto distinto en cuestión de imagen y flow. Es un estilo bien americanizado. Creo que tiene mucho futuro.

Trayectoria y referentes

¿En qué etapa de tu carrera artística sientes que estás en este momento?

Estoy en una etapa que yo llamo "The 12th round". Ahora estamos dando todo para regresar a donde estábamos y llegar a donde queremos. Uno trabaja y trabaja pero las cosas son cuando Dios quiera. Al final del día lo importante es que uno tenga disciplina y al final se acaba dando, porque ya me pasó una vez. Ahora estoy peleando para recuperar el trono que tenía.

¿Cómo ha sido para ti esa evolución artística de formar parte de un conjunto a ser un artista independiente?

Yo siempre he escuchado todo tipo de música, salsa, merengue, rap en inglés, reggae… Entonces de tanta música variada, fusiones diferentes, yo fui mezclando todo ese estilo y creé el mío propio, que viene mucho más de la salsa, pero tiene también reggae, reggaeton, romantiqueo, de todo. Por ejemplo, matador es una fusión salsa con reggaeton.

Ahora estoy peleando para recuperar el trono que tenía.

Después de tanto tiempo en el género, ¿quiénes dirías que son tus referentes e influencias en el género?

Yo diría mi primo Zion, porque fue el primero en la familia en lograr algo que nadie pensaba. Fue mi inspiración, obviamente. Si él pudo hacerlo yo pensé que yo también. Yankee también porque lo conocí, conversé con él, me dio muchos consejos y obviamente hay que respetar su disciplina. Wisin era uno de mis mentores en la música, trabajamos mucho y somos amigos. También Ñengo, que es mi hermano. Él me enseñó mucho sobre la lealtad y la hermandad y cómo ayudar a los artistas sin pensar en que te van a dar algo a cambio.

Hablas de que Yankee te ha dado consejos, ¿cuál crees que es el mejor consejo que te han dado en la industria?

El mejor consejo que me dieron es no tomar las cosas personalmente. En el género pasa mucho que viene un artista y le pide un shooting o canción a otro que está en su peak, este te ignora. Pero no lo puedes coger personal, tienes que saber que esto es un negocio. Hay gente que no te debe nada. Hay artistas que se lo toman personal y acaban peleando, su carrera acaba dañada… Ese es el mejor consejo que me dieron. En la música y en el negocio.

El 'boom' del reggaetón



¿Cómo crees que ha evolucionado el género, el reggaeton, en los últimos años y tu música con él?

Cuando yo era fanático y escuchaba la música con 14 años, solo había artistas puertorriqueños y panameños. Solamente ellos hacían reggaetón. Ahora si ves el género, todo el mundo está haciendo su música: los chilenos, los argentinos, los españoles, los colombianos… Ya es algo mundial. Ya no esperan a que solo el puertorriqueño lo haga, en diferentes países lo hacen muy bien.

Precisamente en LOS40 estamos viviendo el absoluto éxito que está teniendo la música latina arrasando en todas las listas americanas, ¿cómo se estáis viviendo los artistas dentro de ese éxito? ¿Habéis notado un cambio respecto al público norteamericano?

Al principio era todo muy diferente. El género no era tan aceptado en Estados Unidos. Al que hacía reggaeton le decían que era ‘un jíbaro’, o sea, como que estaba loco. Pero desde Tego Calderón para adelante, hasta el respeto de los mismos americanos ha cambiado. Nos están viendo en todas partes, en los Latin American Music Awards. Los propios artistas americanos están buscando a artistas latinos para colaborar. Ha cambiado totalmente el respeto que nos tienen a nosotros en la música. Antes había cero consideración para los cantantes que… bueno, excepto a las grandes figuras como Yankee, pero antes si eras un 'chamaquito' nuevo no te hacían ni caso. Ahora el respeto es mundial. Especialmente en USA.

¿Qué crees que es lo que lo ha cambiado todo?

Yo pienso que han visto que teníamos más poder de lo que ellos pensaban. Ven los números que hacemos los latinos y dicen “estos muchachos están haciendo más números que nosotros”. El latino es mucho mundial, está en más lados en el mundo. El respeto vino de ahí, les callamos la boca.

Es un buen titular.

Sí, ¡es la verdad!

¿Tienes pensado venir pronto a Estados Unidos?

Sí, yo vivo en Miami. Actualmente estoy en Puerto Rico, voy a visitar a la familia, llevo tiempo en USA. De hecho, yo me crié en la mitad de mi infancia en Filadelfia.

¿Cómo se vive este momento más álgido de la música latina en Miami?

En cuestión de trabajo si quieres ir a trabajar, quieres ir con tal artista… el que quiere hacer dinero, colaboración, tiene que estar en Miami.

¿Tienes ya fechas de futuras actuaciones en el país?

Sí, vamos el 20 de mayo para Nueva York, después a Colombia, después New Jersey… ahora también estamos cuadrando para ir a Los Ángeles, que nos gusta mucho. Y después haremos cosas fuera.

Artículo publicado originalmente en LOS40 US.