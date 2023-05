Paula Gonu denuncia la incómoda conversación con un taxista sobre no llevar sujetador: “Casi vomito”

Paula Gonu ha compartido un vídeo a través de su cuenta de TikTok que ha provocado el cabreo de miles y miles de personas. La influencer ha denunciado el acoso machista que ha vivido por parte de un conductor de un Taxi. ¿El surrealista motivo? La ropa que llevaba puesta, pues no llevaba sujetador. La joven, que quizás haya tenido más paciencia de la que debería con el taxista, ha respondido muy educadamente a sus comentarios acera de la ropa que llevaba, a pesar de que haya justificado que era un top de algodón

El vídeo empieza con la conversación con el conductor, la cual ya había empezado a priori, que le pregunta si el hecho de no llevar sujetador es la nueva moda: "Creo que es nueva, no lleva mucho tiempo esa moda de no llevar sujetador", se le escucha decir. Paula Gonu, incómoda, responde que ella nunca lleva. Esto sorprende al conductor que, sin dar crédito, acaba reconociendo que se está más cómoda: "Así más cómodo, ¿verdad?".

Aunque en el vídeo que ha compartido se le ve riéndose de los comentarios que le suelta el taxista, la influencer ha reconocido que era risa nerviosa de no saber cómo enfrentarse a esa situación: "Me reía de nervios, con lo de la puntita casi vomito".

Tras conversar sobre lo cómodo que puede ser ir sin sujetador, el conductor ha insistido en que es mejor dejarlo al aire. Pero por si la propia Paula no supiese que eso puede hacer que se le marque el pezón, él se lo ha recordado: "Pero depende cómo sea se ve la puntita", decía, obteniendo como respuesta que a ella eso le daba exactamente igual.

Las redes aplauden la paciencia de Paula Gonu

Si algo ha querido la creadora de contenido compartiendo este vídeo es darle visibilidad a los comentarios que las mujeres en ocasiones tenemos que aguantar. Sin embargo, lo que no se esperaba era todo el cariño recibido en las redes: