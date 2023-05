Cuatro vuelve al docu-reality tipo ‘Los Gipsy Kings’ con un grupo de futbolistas amateurs: “Esto es oro”

Maribáñez es una pequeña localidad de Sevilla y, a partir de hoy, también el espacio protagonista del nuevo programa de Cuatro. La cadena roja de Mediaset España está decidida a recuperar sus años de gloria y volver a ser ese escaparate en el que la información y el entretenimiento más “blanco” sea el reclamo de los espectadores. Se estrena este miércoles 10 de mayo, a partir de las 22:50 horas, un docu-reality al estilo de Los Gipsy Kings que lleva el nombre de Maribáñez: el peor equipo del mundo y que sigue al popular tertuliano Cristóbal Soria en su afán por llevar un humilde club como el Atlético Maribáñez a lo más alto.

Maribáñez: el peor equipo del mundo no tiene desperdicio. El fútbol solo es la excusa. Se trata de un formato que entra en las vidas de unos jornaleros que pasan de echar unas pachangas en sus ratos libres a convertirse en los protagonistas de un programa de televisión. Cada uno de ellos tiene una historia y un nombre propio. ‘Chinchi’, ‘Little Chicken’, ‘Will’, ‘El Orejas’ y Juan, ‘el míster’ son solo algunos de los personajes principales de este espacio de telerrealidad que tiene dos cosas imprescindibles en televisión: humor y emoción.

"Nos gusta convertir películas que hemos visto todos en realidad, como Campeones o Sister Act", explica Íñigo Pérez Tabernero, uno de los máximos responsables del programa a LOS40. "Entonces apareció Cristóbal Soria en nuestras vidas y conocía el sitio perfecto, sabía de Maribañez. Cuando nos encontramos con ese campo de fútbol y conocimos a los chicos dijimos: 'Esto es oro'. No son profesionales de la televisión, tienen autenticidad y una comedia innata".

Cristóbal Soria salta a Mediaset España

Antes de ser uno de los tertulianos más populares y polémicos de El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria fue árbitro y respiró ese fútbol local que hay en Maribáñez. Cuando la productora de Maribáñez: el peor equipo del mundo lo tanteó para materializar una idea primigenia del programa no dudó ni un segundo. "Conozco hasta la última división del fútbol, por eso cuando me plantearon el esqueleto del programa inmediatamente les dije que había dos o tres opciones, no más. Al final todos los caminos conducían a Maribáñez", señala Soria.

Cristóbal Soria / Mediaset España

Su fichaje, a pesar de ser un rostro de Atresmedia, no fue complicado. El propio colaborador le da naturalidad al asunto. "Estoy en Atresmedia de tertuliano y estoy encantadísimo y en este proyecto con Mediaset estoy igual de encantadísimo. Espero poder compaginarlo", cuenta. "La primera respuesta de Pedrerol, como amigo mío personal, fue alegrarse por mí. Dimos forma a esos choques de intereses que podía haber, pero sin rasgarnos las vestiduras. Nadie nos puso ninguna pega".

Así arranca Maribález, el peor equipo del mundo

Desmotivados y cansados de ver cómo casi cada partido que disputan acaba en derrota, un grupo de jugadores liderados por ‘El Orejas’ decide poner fin a la situación que atraviesa el Maribáñez acudiendo al estadio del Sevilla F.C. para convencer a Cristóbal Soria de que acepte el ‘reto de su vida’: mejorar el club en todos los aspectos, reforzar la plantilla… y enseñarles a competir. La primera toma de contacto de Soria con el pueblo y especialmente con la realidad del equipo centrará la atención de la primera entrega del docu-reality que aterriza en la parrilla de Cuatro este miércoles a partir de las 22:50 horas.