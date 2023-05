Joaquín Prat desvela el motivo por el que hace ayuno cada mañana y no, no es una dieta

Una mañana más, El programa de Ana Rosa ha vuelto a la carga y como cada día Joaquín Prat, junto al resto de colaboradores, se ha sentado en la mesa de debate para repasar la actualidad de nuestro país. Uno de los primeros temas que han abarcado ha sido la primera comida del día, el desayuno. La presentadora antes de dar paso a la sección ha querido hacerle una pregunta al colaborador: "A ver, Joaquín, ¿qué crees que han desayunado los colaboradores?", decía.

Prat, refiriéndose a uno de sus compañeros concretamente ha respondido: "Pues no lo sé... Yo creo que es de los míos. Nada, un café". Esa respuesta le ha llevado al colaborador de la tertulia de Telecinco a hablar de un tema que cada vez es más recurrente entre los celebrities: el ayuno intermitente.

Sin esconderse, ha desvelado que él era de los que cada vez es más fan de esta práctica que ayuda a comer menos calorías y que aumenta el metabolismo ligeramente. Una herramienta que, a priori, favorece la pérdida de grasa y, por ende, de peso.

"Yo estoy intentando la dieta de Joaquín, pero no me sale, me entra el hambre a las 12 del mediodía...", decía una de las colaboradoras sobre el método llevado a cabo su compañero. El presentador, no se ha cortado y ha desvelado los motivos por los que hace ayuno y no, no es para una dieta.

Los motivos por los que hace ayuno

"Lo mío no es una dieta, lo mío es una filosofía que tiene que ver con mi estado de ánimo, a mí la cabeza me funciona mucho mejor cuando no ingiero alimentos durante un periodo prolongado de horas y fundamentalmente me salto el desayuno", decía. Sin embargo, no ha querido matizar mucho en este tema y ha apuntado a que a cada uno le sienta de una manera: "Lo tienes que consultar con tu nutricionista, dietista, siempre lo tienes que consultar con tu médico", apuntaba.

Tras ello, el presentador ha reiterado que está contento con este método alimenticio: "A mí me va muy bien ayunar, llevo haciéndolo muchos años y cada día me va mejor", recalcaba.