Así es la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión

Blanca Paloma llega a la gran final del Festival de Eurovisión 2023 como una de las grandes favoritas, o al menos así lo consideran las casas de apuestas y los estudios realizados, que podría alzarse con el micrófono de cristal. La representante de España sorprenderá a todo Europa con su Eaea, la nana inspirada en su yaya en la que fusiona flamenco, bulerías y elementos electrónicos.

La actuación de la ilicitana promete ser un espectáculo de principio a fin lleno de fuerza, emoción y con muchos guiños llenos de simbolismo. Durante los dos ensayos que han tenido lugar, la representante ha revelado algunos detalles sobre su puesta en escena, el vestuario y la realización, así como los cambios que ha hecho para conquistar Europa.

Este jueves, en la segunda semifinal de la que han salido el resto de países que se unen a la Big Five, al país anfitrión y al resto de concursantes, RTVE nos ha ofrecido los 60 segundos exclusivos de lo que será la actuación de la ilicitana.

Así será la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión

La representante de España ha querido mantener gran parte de su propuesta del Benidorm Fest, y es que a juzgar por el resultado, no le fue nada mal con ella. No obstante, ha querido perfeccionar algunos detalles y ha incorporado novedades de cara a la gran final. Mayormente estas se concentran en el segundo tramo de la canción, así lo explicaba la cadena pública.

La actuación comienza con un círculo de invocación que recrea el mantón de su yaya Carmen, quien le transmitió su pasión por el flamenco. Se trata de una imponente estructura de flecos que envuelve a la artista y a las bailaoras que la acompañan.

Después de ver esto sí que vamos a estar toda la noche en vela, Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb).



Disfruta de este minuto de ensayo realizado de “Eaea”#Eurovision2023 #EurovisiónRTVE #Eurovisionhttps://t.co/KpjF3oXpV9 pic.twitter.com/aCfjPYKn9O — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 11, 2023

Justo cuando abandona el círculo, se produce uno de los momentos más mágicos y con el qu es imposible que no se te pongan los pelos de punta. Justo cuando Blanca Paloma interpreta "Mi niño cuando me muera. Que me entierren en la Luna", la artista se agacha simulando que le encanta a su chiquillo con una luna a sus pies.

Uno de los cambios viene en en ese plano, pues se ha sustituido por una perspectiva diagonal y con un pequeño zoom transmitiendo una energía poderosa. Asimismo, cabe destacar que para la actuación de Eaea se han utilizado un total de 12 cámaras para captar diferentes ángulos, dándole una mayor intimidad a los momentos y generando un empoderamiento de Blanca Paloma en el escenario.

Respecto a la parte que más cambios ha presentado es en la tercera y última parte de la actuación. Ahí los planos y la iluminación, esta última una de los puntos fuertes de la actuación, han sufrido modificaciones respecto a los últimos ensayos. Tenemos un plano cenital donde se ve a la representante de España acompañada de sus bailarinas, así como otro haciendo el rito en el centro del escenario y formando un ojo. La producción ha incorporado flashes para hacerle un mayor énfasis al verso de Eaea.

Por último, hemos visto que la artista también ha cambiado la última nota final de su canción. Así ahora se la ha llevado más a lo personal con un deje que muestra la capacidad de innovación y las ganas de comerse el escenario del Liverpool Arena.