Muere la bloguera Dooce a los 47 años

La bloguera estadounidense Heather B. Armstrong, más conocida por su seudónimo en Internet Dooce, fue hallada la pasada noche del martes 9 de mayo muerta en su casa de la ciudad Salt Lake Citi de Utha (Estados Unidos), según confirmó su pareja Pete Ashdown a la agencia de noticias The Associated Press y después hizo público en las redes sociales.

"Heather Brooke Hamilton, también conocida como Heather B. Armstrong y alias Dooce, también conocida como el amor de mi vida. 19 de julio de 1975 - 9 de mayo de 2023. Se necesita un océano para no romperse", escribió Ashdown en el perfil de Instagram de la bloguera a modo de comunicado oficial junto a una fotografía de Armstrong y el lema "Mantén a tus seres queridos cerca y ama a todos los demás".

Una pionera en hablar sin tapujos de la maternidad

Amstrong empezó en el mundo de los blogs en el año 2001 y desde entonces no dejó de trabajar en una marca personal que la llevó hasta lo más alto del mundo online, llegando incluso a ser nombrada por The New York Times Magazine como la 'reina de las mamás blogueras' después de que esta decidiese centrar su contenido en visibilizar su lucha como madre —algo pionero en ese momento— y contra el alcoholismo y la depresión.

A sus 47 años, Dooce, como se la conocía en el mundo online, vivía con su pareja actual y con dos hijos de 19 y 14 años de edad que había tenido fruto de su matrimonio anterior y socio comercial Jon Armstrong y estaba centrada, tanto en su vida familiar, como en una carrera laboral que la había llevado a convertirse en el año 2009 en una de las mujeres más influyentes en los medios según la lista Forbes.

Había sufrido una recaída en sus adicciones

Armstrong llevaba décadas luchando contra la depresión y las adicciones y, tal y como ha asegurado Ashdown a AP, esta había recaído en las últimas semanas después de llevar 18 meses sobria, un hecho que le habría causado tanto pesar que la habría llevado hasta el suicidio.

A lo largo de los últimos años la bloguera se había mostrado transparente con sus seguidores en las redes sociales al respecto de sus procesos de desintoxicación. Armstrong llegó a explicar que, para ella, mantenerse sobria era absolutamente doloroso y que, precisamente la vergüenza que le daba recaer había hecho que durante alguna etapas de su vida su primera elección fuese siempre la soledad. "No podía soportar la idea de que alguien más supiera lo mal que me sentía conmigo misma", escribió el pasado mes de abril en su blog reflexionando sobre un mal periodo que pasó durante al año 2021, uno de los más complicados para ella debido tanto a su lucha contra el alcohol como a una depresión que arrastraba desde años atrás y que había empeorado en 2017, a raíz de su divorcio.

*Si crees que necesitas ayuda psicológica urgente, tienes conductas suicidas o crees que algún ser querido las puede tener, llama al 024, el teléfono de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida. Te atenderán de forma gratuita y durante las 24 horas de los 365 días del año.