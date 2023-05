Foto: © Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood

4 de 10 Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Renaissance Tour de Beyoncé ha sido su arranque. Lejos de apostar por un subidón de hits desde el inicio, la cantante ha elegido canciones pausadas como Dangerously In Love, 1+1, Flaws And All, I Care y una versión de una canción de Mary J Blige.