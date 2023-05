Toda una campeona del mundo cantó ‘La niña de la escuela’ en Mask Singer y solo Mónica Naranjo dio en el clavo

Mask Singer ha vuelto a la parrilla de Antena 3 con una nueva edición y algunas novedades. Lo primero que nos quedó claro es que se había grabado hace tiempo ya que como investigadora teníamos a una Ana Obregón que sigue en estos momentos en Miami con su hija y sin visos de verla pronto por España.

El público eligió que la primera máscara en ser desvelada fuera la de la faraona. “Soy la gran faraona, la reina del antiguo Egipto, la última guerrera. Bueno, no sigo, que no voy a acabar nunca. Y no es que me las quiera dar de super woman de las pirámides, pero es que yo, estoy en el top”, empezaba diciendo como pista.

“Vivo entre lujo y riqueza y por donde pisan estos dorados tacones el mundo se para a mis pies. Soy el ejemplo de la mujer al poder, la primera en reinar un imperio, así que, qué mejor que yo para ayudar a que más faraonas conquisten también el mundo. Madre mía, si no fuera por todos los reconocimientos que me hace mi pueblo, ya estaba yo viviendo en el Caribe, eso sí, algunas condecoraciones me las llevaría al fin del mundo”, terminaba.

Y salía al escenario a cantar La niña de la escuela de Lola Índigo. Pero con la voz tratada, era imposible reconocerla. Sonaron nombres como Díaz Ayuso o Rigoberta Bandini.

Una campeona mundial

Finalmente se quitaba la máscara y descubríamos a Arancha Sánchez Vicario que reconocía que se había metido en este jardín por sus hijos. “Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo y ha sido una experiencia inolvidable, la verdad. He disfrutado muchísimo. Me hubiera gustado estar más tiempo, pero de verdad que no lo cambio por nada del mundo”, admitía.

“Ahora encaja todo: icono, pionera, super woman, guerrera, bañada en oro. Absolutamente espectacular, gracias”, le decía Javier Ambrossi.

Si la tenista estaba feliz, más si cabe Mónica Naranjo que había dado en el blanco. La cosa empezaba por todo lo alto. Arancha reconocía que no se lo había dicho a nadie y que no podía esperar a ver la reacción de sus hijos que no se la podían esperar en Mask Singer.

En el estreno del programa, todavía quedaba otra máscara por descubrir.