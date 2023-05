42 años de la muerte de Bob Marley

Se cumplen 42 años de aquel 11 de mayo de 1981, fecha en la que nos dejaba uno de los grandes iconos musicales del siglo XX, Robert Nesta Marley, conocido mundialmente como Bob Marley, el que ha sido el músico y compositor jamaicano más famoso.

Por todos es sabido que su muerte a los 36 años se produjo de forma prematura por un cáncer que se extendió por todo su cuerpo y que comenzó en el dedo de un pie, donde los médicos le habían detectado un tipo de melanoma maligno; los profesionales le aconsejaron amputar el dedo, pero Bob, por creencias religiosas, rechazó la intervención.

Tres años después, el 5 de octubre de 1980, visitaba Nueva York por primera vez en su vida para dos actuaciones en el Madison Square Garden. Vivía el lujo del hotel Essex House, al sur del Central Park, pero la mañana del 8 de octubre salió a hacer jogging y se cayó al suelo desplomado. En el hospital donde fue ingresado, quedaron horrorizados. El cáncer había avanzado al cerebro y a los pulmones. Recibió tratamiento médico en Nueva York, pero los médicos aseguraron que ya no podían hacer nada por él. Tres días después actuaba en el teatro Stanley de Pittsburgh. Sería su última actuación.

Bob Marley falleció con 36 años debido al cáncer que padecía. / Pete Still/Redferns

El día de su muerte, Bob Marley viajó desde Alemania hasta Jamaica, pero sus funciones vitales empezaron a fallar y fue ingresado urgentemente en el Hospital Universitario de Miami, donde pudo aterrizar el avión en el que viajaba. A las pocas horas, el artista falleció en el propio hospital.

Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile (Saint Ann, Jamaica). Hijo de una afro-jamaicana y de un jamaicano blanco de ascendencia inglesa, su condición de mulato le generó problemas en su infancia y en su adolescencia, ya que tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de negros jamaicanos.

Durante su carrera musical fue el vocalista, compositor y guitarrista de The Wailing Wailers (1964-1974), el grupo de música más influyente de Jamaica y con el que nos dio la oportunidad de descubrir una nueva música, el reggae y fue líder del grupo Bob Marley & The Wailers (1974-1981).

Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y ayudó a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (de la que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial.

Bob Marley ayudó a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari. / Charlie Steiner - Hwy 67 Revisited/Getty Images

Entre sus mayores éxitos se encuentran I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Exodus, Could You Be Loved, Stir It Up, Jamming, Redemption Song, One Love y, junto a The Wailers, Three Little Birds, así como los lanzamientos póstumos Buffalo Soldier y Iron Lion Zion.

El álbum recopilatorio Legend, lanzado en 1984, tres años después de su muerte, es el disco de reggae más vendido de la historia con 10 discos de platino en los Estados Unidos y 20 millones de copias en todo el mundo.

Bob Marley fue uno de los grandes músicos del siglo pasado y referencia obligada para todo aquel que hable de paz; supo que la música poseía una fuerza oculta que movía a millones de personas y la usó para tratar de construir una sociedad mejor. El mensaje de sus canciones y su posicionamiento social le convirtieron en un símbolo para los oprimidos.