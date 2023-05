La La Love You sobre la candidatura de Blanca Paloma en Eurovisión: "su tema es increíble"

El pasado 5 de mayo La La Love You lanzaba al mercado Blockbuster: un nuevo disco con 14 canciones que homenajeaban al cine y la cultura popular de los ochenta y los noventa a través de sus letras, sus videoclips y su propia estética. Una cinta VHS con su Cara A y su Cara B formaban la contraportada del disco con el tracklist completo. Cuatro días después, además, daban una de las noticias más esperadas de la historia de la banda: el anuncio de su primer Wizink Center de Madrid, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo de 2024, durante el ya bautizado "Laladay".

En su promoción del disco pasaron por los estudios de Los40 para hablarnos del concepto detrás del disco, de sus canciones de verano y sus películas preferidas para las tardes de mantita y peli. Abordaron, además, sus colaboraciones con artistas de la talla de Samuraï, Soleá Morente y Abril Zamora, que aparecía en el teaser del anuncio de su concierto.

A pocas horas de vivir la final de Eurovisión, Los integrantes de La La Love You también tuvieron la oportunidad de hablar de la candidatura de España con Blanca Paloma y su Eaea, así como la posibilidad de presentarse a próximas ediciones del Benidorm Fest.

“Hemos visto poquitas cosas de Blanca Paloma. Seguí un poco los programas del Benidorm Fest pero después no lo he seguido tanto" comentaba Roberto Castrillo (guitarrista del grupo) "Espero y deseo que le vaya muy bien y que llegue lo más alto posible”. Mientras tanto, David Merino bromeaba: "Yo tenía de favorito a Alfred pero creo que le eliminaron y ya lo dejé de ver”.

Lidia Carreño, la última en unirse a la banda y la benjamina del grupo tras la marcha de la bajista Celia Beck, comentaba "yo el Benidorm Fest también lo vi porque había un par de conocidos y amigos que estaban, entonces me hacía muchísima ilusión. Pero luego Eurovisión es como que nunca me he enterado muy bien de nada. No he sido muy eurovisiva pero luego siempre lo veo. Hasta que no llega el día no me entero de nada. Bueno, y el tema de Blanca Paloma me parece increíble".

¿Se presentarán al Benidorm Fest?

Sobre la posibilidad de presentarse o no a nuevas ediciones del Benidorm Fest, la banda lo tiene claro (y aunque bromean sobre la vergüenza que les dio o dejó de dar presentarse a Camino a Eurovisión), están demasiado concentrados en la gira que está por venir (con su regreso a México inlcuido):

"Ya nos presentamos una vez, hace años, a una cosa que se llamaba Camino a Eurovisión [macho, yo intentando ocultarlo siempre y tú…] Yo me lo pasé muy bien y no me avergüenzo. Fue una experiencia para nosotros increíble. Nos lo pasamos genial, y bueno pasó hace unos años y de momento yo creo que la competición no nos viene bien" explicaba Roberto. Finalmente, David apuntillaba "somos muy competitivos, tenemos muy mal perder, déjate".

La decisión está tomada y no parece que vayamos a ver a la banda en el Festival de la Canción, al menos en el corto plazo. Lo que sí que tenemos claro es que Blockbuster es un auténtico discazo y que su concierto en el Wizink Center será toda una fiesta. ¿A qué esperas para conseguir tu entrada?