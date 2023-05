¿Cuál es la edad mínima para participar en Eurovisión? Grecia sorprende con la juventud de su representante

¡Vuelven los nervios una noche más para todos los eurofans! Este jueves a las 21:00 horas ha dado el pistoletazo de salida la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2023. Una noche donde, de nuevo, 16 países se subirán al escenario dispuestos a buscar su hueco en la gran final de este sábado en el Liverpool Arena y conseguir, así, el micrófono de crital.

Entre todos los países, la propuesta de Grecia ha llamado la atención, y no por su tema con el que buscarán el pase para volver a subirse al escenario este sábado, What They Say, sino por su representante, Victor Vernicos. El artista, con tan solo 16 años fue elegido para viajar a Liverpool a través de un proceso interno de la cadena de televisión griega, la ERT.

De esta manera, el griego se ha impuesto como el representante más joven de la isla en el Festival de la Canción. Nació en 2006, en Atenas, y es todo un joven talento que escribe, perfila y produce sus propias composiciones. Sin embargo, su edad ha hecho que muchos se hagan la misma pregunta: ¿a partir de qué edad puede ir un artista a representar a su país?

Nosotros no sabemos lo que dirán, pero lo que sí decimos es que lo que acaba de pasar sobre ese escenario ha sido alucinante, Víctor. 😍



¿Qué os ha parecido “What They Say”, la propuesta de Grecia 🇬🇷?#Eurovision2023 #EurovisiónRTVE #Eurovisionpic.twitter.com/7dbKrQoDeX — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 11, 2023

Las bases de Eurovisión marcan la edad mínima

Para poder subirse al escenario el próximo sábado 13 de mayo del 2023 será imprescindible haber cumplido, mínimo, los 16 años antes del 1 de mayo del mismo año. Por tanto, será un requisito imprescindible haber nacido antes del mismo día de la fecha citada anteriormente, pero del 2007.

No obstante, la cosa no queda ahí, y las bases del Festival de Eurovisión han dictado que, para aquellas personas que no tengan 18 años deberán aportar distintos consentimientos que certifiquen la aprobación de sus progenitores o sus tutores.

What they say, su canción

La canción elegida por Victor Vernicos es una balada producida por él mismo. Un tema intimista, potente y que ha recordado a todos los eurofans a alguna preselección de algún país escandinavo, por lo que podría hacer honor a sus raíces danesas.