Sole Giménez, sobre su marcha de Presuntos implicados: “Me fui porque había muy mal rollo”

Cuatro décadas en la música dan para mucho: para empezar en un grupo de éxito, dejarlo y comenzar en solitario, pero, sobre todo, para convertirse en una de las artistas más valoradas y queridas de nuestro país. Sole Giménez celebra 40 años dedicándose a su pasión con el lanzamiento de un nuevo disco, ¡Celebración!, y repasa con Javier Penedo y Andrea Sánchez las luces y las sombras de su carrera.

Uno de los momentos más duros de la cantante fue la separación del grupo con el que adquirió la fama en su juventud. En 2006 anunció el inicio de su carrera en solitario, lejos de Presuntos implicados. "A poco que miremos a nuestro alrededor, hay desencuentros que se incrustan, y si no se hablan o se incrustan, no se solucionan", dice sincera en el estudio de LOS40 Classic.

"Yo no lo hice para continuar con una carrera, lo hice porque no podría más, o continuaba sufriendo o me iba" asegura. "Si tomas una decisión tan drástica y tan dolorosa no es un capricho", sigue comentando, mientras asegura que, a pesar de que intentó arreglarlo, no fue posible.

Desde ese momento, todo ha cambiado: ella, su música, y la música en general. "El hecho de llevar tanto tiempo en la música, que ha cambiado tanto, ha hecho que tengamos que ir adaptándonos a ello", dice mientras recuerda que, al principio de su carrera, grababa en vinilos.

Sole Giménez - Todas las Flores

¡Celebración! es el primer disco en directo de Sole Giménez, registrado en directo el pasado 3 de febrero en el concierto que la artista realizó en el Palau de les Arts de Valencia para celebrar 40 años en la música. "Todos los que estábamos ahí esa noche no sabemos entender la música de otra manera que no sea real", dice la artista, que comparte duetos con Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda y Antonio José.

"Me apetece muchísimo compartir este repertorio en la gira con la gente que disfrutó tanto con estas canciones en su momento", dice Sole Giménez, que ha recuperado para esta ocasión algunas canciones que llevaba tiempo sin cantar. La artista ha confirmado algunas fechas en las que podremos disfrutarla en directo, como Vitoria, Alicante, Mallorca o Cádiz, y que puedes consultar en su web.