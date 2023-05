Pole. abre su corazón en su primer single en solitario del 2023: 'Me da bastante miedo'

El pasado cinco de mayo Pole. ponía fin al tour Esta Vida Es Un Jaleo, con la que desde el mes de febrero llevaba recorriendo las salas de media España repasando los éxitos de su último disco, en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Por el camino, un éxito en mayúsculas: miles de asistentes, carteles de entradas agotadas y dos Riveras en la capital le consolidan como uno de los artistas más representativos del pop urbano en nuestro país.

En este pequeño descanso antes de que llegue el verano y su paso por los festivales de música, sin embargo, el artista toledano no ha dejado de trabajar y esta medianoche lanzaba Me da bastante miedo, su primer single en solitario del año y una de las canciones que los fans que le hayan escuchado en directo tendrán muy presente.

Se pone así fin a una espera por esta canción que, de cara al resto del mundo, comenzaba a cebar el propio a través de un fragmento publicado en redes sociales antes de su primer sold out en La Riviera, y de la que a lo largo del mes de abril pudimos ver alguna que otra frase en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Pole. nos regala nueva música casi en forma de carta, confesando unos pensamientos y unos sentimientos que da vértigo verbalizar: "Me da bastante miedo oler a tu perfume, llamarte cuando me sube, perderlo todo otra vez. Me da bastante miedo contarte todos mis miedos, no saber bien lo que quiero y arrepentirme después" canta durante la primera estrofa de la canción.

Y es que este tema parece introducirnos en los comienzos de una relación que no está definida, pero donde empiezan a surgir los sentimientos: el miedo y las malas experiencias previas pueden construir una barrera para dejarse llevar, para no hacer lo que uno quiere por el temor a que le hagan daño. Pero cuando encuentras en la mirada de otra persona "esa carita de mala" todo pasa a un segundo plano: el ruido desaparece, se quita el freno, no importan las etiquetas y el presente cobra sentido.

Pole. llega (por fin) con nueva música para demostrar que este 2023 vuelve a ser su año. Su gira de conciertos ya ha terminado, pero de lo que estamos seguros es de que le quedan muchos escenarios por pisar.