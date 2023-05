Samantha y Despistaos vuelven al instituto en 'Pa que estemos juntos'

Si a finales del mes de marzo Samantha nos presentaba el primer adelanto de su próximo trabajo, Harta de mí (del que todavía desconocemos el título o la fecha de lanzamiento), no hemos tenido que esperar mucho para volver a tener en nuestras manos nueva música.

La valenciana lanzaba en todas las plataformas esta medianoche su siguiente single con una colaboración muy especial: Pa que estemos juntos ya es nuestra junto a Despistaos, que lleva marcando la banda sonora de nuestras vidas más de dos décadas.

Si el título te recuerda a algo no estás loco. Uno de los grandes éxitos de la banda fue Física o Química, la canción que fue la sintonía de la serie adolescente con el mismo nombre y "que hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos" formaba parte de la letra de entonces y de la letra de este nuevo single, aunque el tono al final de la frase cambie.

Sin embargo, no se trata de la única referencia (accidental o no) a la serie. La portada del tema, que nos muestra el típico cuaderno de instituto lleno de pegatinas, contiene el título del single haciendo las veces de un collage con letras de periódico, de la misma forma que el título de la ficción que nos conquistó durante cuatro años y ha marcado a toda una generación de jóvenes.

Estamos seguros de que el homenaje no es casualidad, como no lo es el sueño que esta medianoche Samantha cumplía al colaborar con la banda que ha formado parte de su juventud. Todo para presentarnos una historia de instituto: Samantha adopta el uniforme y el traje de animadora para hablarnos de una historia de amor que está en pausa pero de la que todavía no está todo dicho. Además, el propio personaje que interpreta parece cumplir el sueño de la cantante.

Y es que la Samantha adolescente pasa de ver a Despistaos en la pantalla de su televisor al principio del videoclip a compartir micrófonos con la banda en medio de un gimnasio, entregándonos un pop-rock de la mejor calidad que ha surgido de la unión de lo mejor de los dos mundos.

Samantha sigue conquistando nuestros corazones con este auténtico temazo, demostrando que su hueco en este 2023 sigue estando más que asegurado. Ella es pasado, presente y futuro de la música. ¡Enhorabuena!