Pol Badía pone de vuelta y media a Adara al recordar su historia de amor

Adara Molinero y Pol Badía protagonizaron una historia de amor durante Gran Hermano 17. Ambos llegaban al concurso dispuestos a llevarse el maletín con los 200.000 euros y sin querer queriendo se hicieron inseparables. Su romance duró un año y, aunque para algunos fue como abrir y cerrar los ojos, lo cierto es que desde que le pusieron el punto y final Pol no ha dejado de ser crítico con su exnovia.

En la tarde de este domingo, el joven ha visitado el plató de Fiesta, el programa de Telecinco presentado por Emma García, y, sin pelos en la lengua, ha puesto de vuelta y media a Adara y ha sido muy tajante a la hora de cuestionar su andadura en Supervivientes.

La presentadora del programa de Mediaset ha querido saber si la relación entre ambos muy tan idílica como parecía en las redes sociales: "Tuvo su parte buena y su parte mala, yo a Adara le agradezco mucho la relación que tuve con ella porque gracias a ella sé el tipo de persona que no quiero en mi vida", sentenciaba dejando perplejos a todos los colaboradores que estaban en plató.

Además, Pol, ha querido ir un paso más allá y ha explicado que el carácter de Adara no es fácil de llevar y que, a pesar de que haya intentado cambiar, siempre es el mismo. No obstante, ha asegurado que durante su participación en el concurso de supervivencia está haciendo una estrategia para asegurarse su permanencia semana tras semana.

Claro que estas palabras estaban chirriando a Emma García que no entendía porque si tiene una opinión tan mala de Adara estuvo durante un año con ella: "Porque el amor es ciego, yo en ese momento era un chaval de 22 años, nunca me había enamorado, nunca había tenido novia ni le había presentado a ninguna chica a mis padres. y mira, la conocí donde la conocí, me enganché y cuando quieres a una persona tienes la esperanza de que va a cambiar", respondía.

"Se llenaba la boca de hablar de mí"

No suficiente con ello, Pol ha acusado a la concursante de Supervivientes de que durante un tiempo se aprovechó de él para salir en televisión. Concretamente se refería al momento en el que él vivió su romance con el Maestro Joao: "Se llenaba la boca de hablar de Joao y de mí cuando ella no era nadie".

Su noviazgo terminó en 2018, pero a juzgar cinco años después, sigue sintiendo el mismo rechazo hacia Adara: "Lo tengo ahí porque es una chica que nos ha hecho mucho daño a mi famlia y a mí, entonces claro, yo siempre digo que a mí me puede hacer todo el daño que quiera porque a mí me puede romper si hace falta, pero lo más importante en esta vida es mi familia y cuando has visto que mi familia ha llorado y lo ha pasado mal por esta chica, lo siento, pero hay cosas que no puedo perdonar", sentenciaba.