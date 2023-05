Blanca Paloma actuará en la Plaza Mayor de Madrid en San Isidro con LOS40 Classic

Llevamos días anunciando que LOS40 Classic vuelven a conquistar, con motivo de las fiestas de San Isidro, la Plaza Mayor de Madrid con la mejor fiesta ochentera. Será este domingo, 14 de mayo, a partir de las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Se trata de la ocasión perfecta para disfrutar de la amistad, de las fiestas patronales y sobre todo de la buena música, porque ya podemos anunciar que Blanca Paloma, la mujer en la que están puestos los ojos de todos los españoles, hará su primera actuación, tras el festival de Eurovisión, en el escenario de Los40Classic.

La cantante, junto a su equipo de bailarinas, entonará su canción EaEa, una propuesta del "nuevo folklore mezclado con electrónica" que bebe de la obra de Federico García Lorca, con la que hará las delicias de miles de fans en un macroevento que contará con música para todos los gustos y que regresa por todo lo alto a este emplazamiento tan emblemático de la ciudad. Asimismo, contará con Javier Penedo y Andrea Sánchez como presentadores, así como Tony Aguilar, recién llegado de Liverpool, y con la participación del Ayuntamiento de Madrid.

La artista ilicitana ganó el Benidorm Fest con este tema que, tal y como ella ha definido, se trata de un canto a su abuela Carmen. Una victoria con la que consiguió amasar 169 puntos: 94 del jurado, 35 del jurado demoscópico y 40 del televoto. Además, defendió la actuación con una espectacular puesta en escena, que hace referencia al flamenco que su yaya le transmitió.

Así fue la actuación de Blanca Paloma en la final de Eurovisión 2023 en Liverpool

No se nos ocurre mejor manera de celebrar la víspera del día grande de la capital que con un concierto revival con grupos míticos de La Movida, una época que ya ha cumplido 40 años y que siempre estará en nuestros corazones. The Refrescos con su Aquí no hay playa; Jaime Urrutia de Gabinete Caligari o Rafa Sánchez de La Unión, entre otros. Además, Vicco, la artista de moda y finalista del Benidorm Fest, se subirá al escenario como final de fiesta para contagiarnos a todas las ganas de bailar la noche entera. Y como broche final, la actuación de la mujer del momento, Blanca Paloma.

Y si después de todo este subidón ochentero tienes ganas de más, no te preocupes, hemos preparado un fin de fiesta en el que no dejarás de bailar. La década de los 80 sigue siendo nuestra época fetiche, en la que la música nos dejó los temas más importantes de nuestra vida, con los que seguimos vibrando como la primera vez que los escuchamos. Por eso vamos a llevar lo mejor de esta década a la Sala But de Madrid (C. de Barceló, 11), uno de los locales imprescindibles en la capital.

No te puedes perder este gran evento con música para todos los gustos y horas de diversión. ¡Te esperamos en la Plaza Mayor de Madrid el 14 de mayo!