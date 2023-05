Feid se sincera sobre su peor momento en ‘MXfiX G5’: “Fue el dolor más grande de mi vida”

2022 fue un buen año para Feid. Después de verano publicó su álbum Feliz Cumpleaños Ferxxo y fue todo un éxito. Su popularidad a nivel internacional creció como la espuma y ahora se ha convertido en uno de los artistas más queridos del género urbano actual. Pero el 2022 no empezó tan bien como acabó para el colombiano.

A finales de 2021, Ferxxo sufrió un accidente de moto que le provocó una rotura grave en la rodilla izquierda y por la que tuvo que usar bastón durante un tiempo. Ahora, más de un año más tarde, el colombiano ha estrenado una canción en la que se sincera sobre lo mucho que sufrió en ese momento.

El tema se llama MXfiX G5 y recuerda lo importante que es tener a gente que te apoye en momentos tan duros como el que sufrió Feid. "Nunca había hablado de esto pero me monte en una canción para hablarles de lo duro que fue pasar por mi accidente 🏍️ y lo duro que fue moverme pa Miami!!! pero lo chimba que es pasar por todo eso y aprender de todas esas vueltas que le pone la vida a uno!!! 💚💚💚💚", ha explicado Feid en redes sociales.

Un videoclip con tintes de documental

En el videoclip que acompaña al lanzamiento de MXfiX G5, podemos ver cómo se mezclan las imágenes de Feid cantando la canción con imágenes del propio cantante explicando ante las cámaras lo que sintió cuando tuvo el accidente y el sufrimiento que pasó.

"Lo que yo sentí después del accidente fue el dolor más grande de mi vida", ha contado el colombiano. "Intentaba mover la pierna y no me respondía". Feid se ha sincerado sobre lo mucho que le costó superar el accidente, aunque siempre tuvo claro que tenía que hacer todo lo posible por no cancelar sus conciertos. "No sé cómo lo voy a superar pero yo tengo que llegar al show de febrero", ha dicho Ferxxo en el videoclip.

Además, en las partes en las que el colombiano interpreta el tema, vemos imágenes de motos, accidentes e incluso radiografías de rodillas. Tal y como le pasó a Feid hace aproximadamente un año y medio. También vemos imágenes del propio Feid durante su rehabilitación y del concierto en Colombia en el que salió al escenario con una muleta, ante la sorpresa de su público.