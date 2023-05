Adelanto de ‘Amar es para siempre’ con dos descubrimientos: capítulos entre el 15 y el 21 de abril

Esta semana en Amar es para siempre van a cambiar muchas de las cosas que los protagonistas daban por hecho.

Los vecinos de la Plaza de los Frutos verán peligrar algunas amistades, podrían vivir nuevas citas, resarcir remordimientos y hasta descubrirán algo que daban ya por perdido.

Una gran cantidad de acontecimientos que están por llegar a la ficción producida por Diagonal TV, y que emite Antena 3 de lunes a viernes a partir de las 16:30

Capítulo del lunes, 15 de mayo



Guillermo se une a Quintero para intentar acabar con Alberto. Rocío se empieza a temer que su momento con Hugo haya pasado. Luján le pide a Turbinas que le ayude a recuperar a su familia. Lorenzo no sabe qué hacer con la propuesta de asistir a la boda de Fito y Benigna y Visi le marean aún más.

Marcelino continúa en RIMAR, pero la amistad con Vicente ya no es la misma. Pelayo intenta que Ciriaco no se meta en líos con la familia de Maribel, pero él no puede quedarse de brazos cruzados. Quintero le exige a Visi que le cuente a Benigna que está escribiendo su vida en la novela, pero ella es incapaz de hacerlo.

Jorge asegura a Carballo que encontrará la manera de resarcirla. Nieves, asustada por la presencia de Joseba, le pide a Vicente que detenga la investigación que le implica.

Capítulo del martes, 16 de mayo

Jorge se propone resarcir a Carballo, encontrando el cuerpo de su padre. Manolita y Marcelino intentan seguir con sus vidas, ignorando las intenciones de Ciriaco sobre hacer partícipe a Jeros de la situación de Maribel.

Guillermo y Quintero se encuentran en un nuevo callejón sin salida respecto a Alberto Ramírez. Fito persiste en buscar el apoyo y compañía de Lorenzo ante su próximo enlace. Hugo planea una cita de altura… y a Rocío no le hace ni pizca de gracia.

El empeño de Visi por acabar la novela lleva a Benigna a convivir con su enemigo. Jeros informa a Jorge del lugar en el que está enterrado Barros. Maribel intenta ponerse en contacto con Ciriaco, pero Eladio la tiene retenida.

Capítulo del miércoles, 17 de mayo

Vicente hace creer por medio de una carta a Paola que tiene, en parte, culpa en la muerte de su hermana. Turbinas acuciado por sus problemas económicos se ofrece trabajar para Luján. Este finalmente acepta.

Visi sigue sin contarle la verdad a Benigna y esta pierde el loro de Antón. Lorenzo vuelve a recaer con Fito. Quintero gana el juicio contra López Cantero, pero Manolita decide no reclamar a Nieves parte de la indemnización.

Vicente descubre que Nieves guarda una pistola. Carballo no quiere la ayuda de Jorge para encontrar el cadáver de su padre, pero éste se muestra inflexible. Carballo le cuenta a Guillermo que está embarazada. Lorenzo duda qué hacer ante la propuesta de Fito.

Capítulo del jueves, 18 de mayo

Benigna descubre que Visi ha estado escribiendo una novela inspirada en su relación con Antón. Hugo y Rocío por fin tienen su cita y la cosa no puede ir mejor. Lorenzo renuncia definitivamente a su romance furtivo con Fito.

Vicente descubre que Nieves le ha mentido: Joseba está en Madrid y ha estado en contacto con ella. Guillermo y Quintero le tienden una trampa a Alberto. Ciriaco contacta con Jeros con la esperanza de encontrar a Maribel. Jorge y Carballo encuentran el cuerpo de Barros.

Capítulo del viernes, 19 de mayo

Carballo vive con dolor el hallazgo del cuerpo de su padre. Visi se resiste a confesar que se ha inspirado en la vida de Benigna para redactar su novela. Rocío intenta que la noticia de su relación con Hugo no trascienda en el barrio.

Alberto le explica a Andrea la manera de conseguir El Vergel. Vicente se entera de las demandas de Joseba hacia Nieves y se enfrente a él.