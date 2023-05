¿Quieres un abono doble para el Primavera Sound en Madrid?

La primavera ya ha llegado, y con ella, vuelve uno de los festivales más importantes de nuestro país. El Primavera Sound ya es una realidad y empieza a desplegar todas las actividades y conciertos que tiene preparados en una de sus ediciones más especiales, con sede en Barcelona y en Madrid.

La ciudad condal acogerá el festival entre los días 1 y 3 de junio, situando (como de costumbre) su vigésima primera edición en el Parc del Fòrum de Barcelona. Por otro lado, Madrid acoge por primera vez el Primavera Sound entre los días 8 y 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Eso sí, es necesario echar un vistazo a toda su programación para no perderse ninguna de las actividades que la organización ha preparado.

Para celebrar el desembarco de este enorme festival en Madrid, hemos querido esconder algunos abonos que dan acceso a la programación de la capital. A lo largo del día 16 de mayo, durante la programación de LOS40 Classic, iremos desvelando algunas pistas para que los más avispados podáis ir atando cabos y descubriendo dónde está el preciado premio: un abono para dos personas para disfrutar del Primavera Sound en Madrid. También debes prestar atención a nuestras redes... Podrás seguir las pistas también en ellas.

Si eres el/la más rápido/a en llegar al lugar donde te indican las pistas, conseguirás hacerte con este abono doble. Puedes consultar aquí las bases legales.

✨ ¡Os dejamos con el line up de Primavera Sound Madrid 2023 actualizado! ✨



ℹ️ Puedes consultar todas las novedades y tipos de entradas en nuestra web: https://t.co/W0wETfsUw2 #PrimaveraSound #PS23 pic.twitter.com/NmuFfSihLU — Primavera Sound (@Primavera_Sound) March 21, 2023

Si aún no has comprado tu abono para disfrutar de varios días de diversión, música de calidad y tener la oportunidad de ver a los mejores artistas de muchos y muy diversos géneros y estilos, es tu momento. No te separes de la radio el día 16 de mayo y podrás conseguir abonos dobles para asistir al Primavera Sound de Madrid.

Si eres de esos que disfruta con la música, como nosotros, no pierdas esta oportunidad de oro para asistir a uno de los grandes festivales musicales del año.