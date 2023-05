‘Eaea’, ‘Uff’, ‘Oops!’, ‘Ugh’, ‘AAAAAA’, ‘Tik Tok’ y otras canciones que contienen onomatopeyas

Onomatopeya, dícese de la "palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa". Así es como lo define la RAE y así es como lo empleamos los mortales cuando queremos decir más con menos. Es una manera de comunicación muy breve y arcaica, pero muy directa y sencilla.

Un simple PUF, que diría Paloma Cuesta —aunque haga referencia a su marca de ropa—, es suficiente para transmitir y abarcar un sentimiento muy concreto. Es por eso que este tipo de palabras también aparecen en un sinfín canciones. ¡Y muchas de ellas pertenecen al pop!

En LOS40.com hemos querido crear una pequeña playlist con algunos temas musicales que contienen onomatopeyas entre sus versos. Blanca Paloma, Britney Spears, David Bisbal, Fall Out Boy... ¡hay para todos los gustos!

EaEa, de Blanca Paloma

Blanca Paloma - EAEA Official Music Video

Como buena nana dedicada a su abuela, Blanca Paloma emplea aquí "eaea", que emula el movimiento que mece a un bebé cuando lo tienes en brazos y, por ejemplo, no para de llorar.

UFF! de E'Femme

E'Femme - "Uff!" - Canción completa Benidorm Fest 2023

"Uf, samur", los fieles seguidores de Paquita Salas tenemos esa imagen de Magüi muy presentes. Y los eurofans que fueron testigo de la candidatura de E'Femme, también conocen muy bien esta expresión.

Oops! I did it again, de Britney Spears

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official HD Video)

Imposible no acordarse de este hit de la princesa del pop cada vez que cometemos un error y nos sorprendemos por ello. Mucho "ups", pero... ¡volveríamos a hacerlo!

UGH!, de The 1975

The 1975 - UGH! (Official Video)

Tanto la banda británica —en su disco I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It— como la boyband de k-pop BTS en su proyecto Map of the Soul 7 hacen referencia a esta palabra que expresa horror o asco.

AAAAAA, de Marc Seguí

Marc Seguí - AAAAAA (Videoclip Oficial)

Nada mejor que desestresarse y sacar al diablillo que llevamos dentro que soltando un grito desde lo más profundos de nuestras entrañas, tal y como hace Marc Seguí en su último EP.

Oye el boom, de David Bisbal

David Bisbal - Oye El Boom (Official Music Video)

No podemos olvidarnos de un auténtico clásico de nuestra música. Porque si el cardiólgo sabe distinguir entre la sístole y la diástole cuando nuestro corazón bombea, David Bisbal es capaz de oír el "boom, boom, boom" sin necesidad de estetoscopio.

MOOO!, de Doja Cat

Doja Cat - "Mooo!" (Official Video)

La mayoría de onomatopeyas que conocemos son las vinculadas al sonido que emiten los animales. Por ello, Doja Cat se salió de los márgenes de las canciones infantiles para lanzar una canción parodia dentro de su disco Amala de hip hop y R&B para enseñarnos cómo hace la vaca.

Tik Tok, de Kesha

Ke$ha - TiK ToK (Official HD Video)

Mucho antes de que apareciera la popular plataforma de vídeo, Kesha debutaba en la industria musical con un sencillo que reflejaba el tic-tac del reloj y un homenaje a los DJs a ritmo de dance pop.

Brrr, de Kim Petras

Kim Petras - brrr (Official Lyric Video)

Así como dice la característica muletilla de Anuel AA, Kim Petras publicó a principios de 2023 una canción sobre el frío y la necesidad de tener a otra persona que sea capaz de regular la temperatura corporal.

El run run, de Rosario Flores y Estopa

Estopa - El Run Run (Videoclip - Con Rosario)

"A mí me suena el runrún de mi corazón... No se me quita el gusanillo de ti". Después de escuchar este verso, podemos afirmar que es mucho más pegadizo que decir "me suena el zumbido, ruido o sonido continuado y bronco".

Rat a Tat, de Fall Out Boy

Fall Out Boy - Part 9 of 11 - Rat A Tat ft. Courtney Love

Aunque en países como República Dominicana ser una persona ratatá significa ser "algo fuera de lo común, que destaca", la banda americana Fall Out Boy se refiere al ruido que hacen las metralletas cuando se disparan a destajo.

Bang Bang, de Ariana Grande, Nicki Minaj y Jessie J

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj

En 2014, estas tres artistas unieron para crear un éxito que nos dejó k.o. Fue la primera canción con la que Aitana se estrenó en la gala 0 de OT y, sin duda, "bang bang" es una de las onomatopeyas más utilizadas en los westerns. Cher apretó el gatillo con anterioridad en su Bang bang (My baby shot me down), reversionado a lo largo de los años por artistas como Nancy Sinatra, Dua Lipa, Lady Gaga, Bon Jovi, etc.

Vroom Vroom, de Charli XCX

Charli XCX - Vroom Vroom [Official Video]

En la era de las motomamis, los copilotos, la 33 de Fernando Alonso y la vuelta de Toretto con Fast annd Furious X, Charli XCX nos daba una vuelta en coche al ritmo de Vroom Vroom en 2016.

Del mismo modo, existen otras canciones que, aunque no llevan por título una onomatopeya, sí emplean más de una en sus estribillos, como Necesito silencio ("shhh"), de Xavibo; o Hoedown Throwdown, uno de los temas que Miley Cyrus interpreta en Hannah Montana, la película: "Boom clap, boom de clap de clap". ¿Qué otras se te ocurren a ti?