Manuel Turizo recuerda sus primeros años en la música: “Me puse nostálgico”

Tras publicar su tercer disco hace dos meses, Manuel Turizo se encuentra recorriendo Latinoamérica con su gira 2000 Tour. Uno de los países que no podía faltar en su lista es Colombia. Ahora, el cantante ha podido confirmar muy ilusionado que por primera vez con su propia gira se subirá al escenario en Medellín, Bogotá y Montería, los días 2, 3 y 17 de junio; respectivamente.

"Para mi tierra Colombia a todos los que nos vieron en de cuanta discoteca había por ahí los espero en 2000 tour", ha comentado Manuel Turizo en sus stories de Instagram.

Volver a su tierra ha puesto nostálgico a Manuel Turizo, que ha aprovechado la noticia para compartir una recopilación de fotos en la que ha comparado imágenes de su gira actual, con cientos de personas llenando recintos por todo el mundo; con recuerdos de sus primeros años en la música cantando en pequeñas discotecas de Colombia.

No solo eso sino que parece que revivir estos momentos ha puesto los sentimientos del cantante a flor de piel y se ha sincerado sobre lo importantes que son para él las personas que le apoyan desde su país natal.

"Va un comment medio larguito pero con el Cora 🍿 que nota poder llevar por primera vez mi tour a mi país donde todo esto empezó, donde nos recorrimos todas las discotecas del país cantando montado en una barra", ha explicado Manuel Turizo. Y es que los sueños que tenía el joven que empezó en la música con 16 años se están cumpliendo y todo el esfuerzo que el colombiano ha dedicado a su carrera se está viendo recompensado. "Toda la semana en una van viajando de una ciudad a otra, soñando con comernos el mundo, con crecer y representar la bandera", ha confesado el cantante.

Turizo no se ha querido olvidar en sus palabras de la ciudad que le vio crecer, Montería. "Y para mi gente de Montería, mi tierra el año no acaba sin ustedes con el favor de Dios. Ustedes son a los que más les quiero cantar y que las malas lenguas hablen lo que quieran pero yo soy de ustedes y el día que vaya sé que será inolvidable porque así lo merecen", ha dicho el artista. "Allá de verdad fue donde todo inició, un pelaito que no tenía ni idea cómo iba a hacer pero tenía claro que como fuera iba a cumplir sus sueños en la música y aquí estamos a inicios del camino apenas porque nos falta mucho pero que nota recordar todo", ha escrito.

Han sido muchos los que se han alegrado de que Manuel Turizo vuelva a pasar por su país en esta gira. Entre ellos su hermano, Julian Turizo, que ha comentado "De vuelta a casa por fin🇨🇴🙌🏼" en la publicación del cantante.

Manuel Turizo, número 1 con El Merengue

El cantante colombiano está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Además de sus abarrotados conciertos, sus canciones se están convirtiendo en los mayores éxitos del momento. Primero fue el año pasado con La Bachata y ahora lo es con El Merengue.

Parece que los bailes le están dando mucha suerte a Manuel Turizo. Y es que, además de los más de cien millones de reproducciones que acumula la canción, el colombiano es número 1 en La Lista de LOS40 esta misma semana con su canción junto a Marshmello.

Marshmello, Manuel Turizo - El Merengue (Official Video)

¡Ojalá podramos disfrutar pronto en España de Manuel Turizo en directo!