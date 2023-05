En el punto de partida de Aitana, Shakira y Blanca Paloma: tres inicios muy distintos unidos por la música

Los nuevos comienzos nunca son fáciles. Cerrar una etapa, poner un punto final y arrancar un nuevo capítulo en la vida siempre da vértigo. Sobre todo cuando estás en el foco público y todo el mundo está pendiente de tu siguiente movimiento.

Este mismo fin de semana, tres poderosas mujeres han abierto un nuevo capítulo en sus vidas. Cada una de ellas de forma distinta, pero con el mismo poderío. Tres personas que se encuentran en distintos momentos de sus carreras musicales, pero que sus música está dando mucho de qué hablar en los últimos meses. Hablamos de Aitana, Shakira y Blanca Paloma. La primera ha dicho adiós a su larga melena para inaugurar oficialmente su etapa Alpha; la segunda ha lanzado una preciosa balada dedicada a sus hijos para arrancar su nueva vida en Miami; y la tercera comienza su verdadera aventura tras Eurovisión, sacar sus próximos proyectos.

Aitana: the old Aitana come to the phone right now.

“I’m sorry... the old Aitana can’t come to the phone right now. Why? Oh. Cause she’s dead!”, con estas palabras ha anunciado la intérprete de Los Ángeles que decía adiós a su larga melena. La catalana, como las grandes divas musicales, ha decidido cambiar radicalmente de look para su etapa Apha. Y no, ¡esta vez no es peluca! Los grandes comienzos necesitan grandes cambios, ¡y esta nueva etapa de Aitana va a hacer historia!

No es casualidad que haya decidido apostar por este look. El cabello corto ha estado ligado siempre a mujeres poderosas y decididas. Las femme fatale de Hollywood que desafiaban las normas cuando nadie se atrevía a hacerlo. Aitana quiere hacer historia con esta nueva era y lo primero que ha hecho ha sido cortar literalmente con su anterior etapa. ¡Nos encanta!

Shakira: nueva casa, nueva ciudad, nueva vida y nueva canción

Pero Aitana no es la única cantante que está haciendo historia estas semanas. Shakira se ha convertido en una de las artistas más escuchadas de 2023 gracias a canciones como su sesión con Bizarrap o TQG junto a Karol G. Ahora, la colombiana nos ha dejado sin palabras con su nueva balada: Acróstico. Shakira ha dejado Barcelona y ha reflejado el duelo que se siente cuando uno parte de la que ha sido su casa durante la última década.

Shakira - Acróstico (Official Video)

Tras un año lleno de colaboraciones, Shakira ha decidido sacar un tema sola donde habla sobre empezar de cero. Una canción dedicada a sus hijos Sasha y Milán cuyo videoclip nos lleva directamente a la mudanza que han hecho en el último mes de Barcelona a Miami. Además, los dos pequeños aparecen cantando. ¡Y han heredado el talento de su madre!

Blanca Paloma: la vida después de Eurovisión

Y hablando de talento... Blanca Paloma nos dejó sin palabras en Eurovisión 2023. La de Elche se comió el escenario, teniendo una de las mejores actuaciones de la noche y demostrando que pocas artistas tienen su capacidad vocal. Aunque no se llevó la puntuación del televoto, sí que se ganó un hueco en nuestro corazón.¿Lo mejor de todo? Que la carrera de Blanca en la música solo acaba de empezar. Y es que la cantante ya nos adelantó que se iba a centrar en primer álbum de estudio tras su paso por Liverpool.

Sin duda, Aitana, Shakira y Blanca Paloma definen muy bien lo que es empezar de nuevo. Tres inicios muy distintos que seguro que tienen un final feliz.