‘The Legend of Zelda Tears of the Kingdom’ tendrá guía oficial completa con casi 500 páginas

De la mano de la firma Piggyback el próximo 16 de junio de 2023 se lanzará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom –La Guía Oficial Completa, en dos versiones, estándar y de coleccionista. A lo largo de sus 496 páginas, los jugadores encontrarán soluciones a los rompecabezas, acertijos y misterios, un guía paso a paso del juego, un atlas completo de Hyrule y los detalles de cómo enfrentarse y vencer a los rivales en el juego.

La edición estándar tiene un tamaño de 210mm x 280mm y cuenta con tapa blanda, mientras que la coleccionista cuenta con unas dimensiones de 216mm x 286mm y una llamativa tapa dura.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ofrece un vasto mundo repleto de misiones variadas, rompecabezas desafiantes, monstruos feroces y paisajes únicos. Al trabajar codo con codo con Nintendo, se ha creado esta completa guía autorizada que el juego tanto merece.

Han explorado todas las características y facetas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con una sola misión: ayudarte a descubrir y disfrutar cada momento del juego.

Rompecabezas, acertijos, misterios... Sigue la guía, si quieres recibir orientación durante la partida o juega por tu cuenta y consulta consejos de experto cuando lo necesites. Planifica tus expediciones e identifica todos los puntos de interés, gracias a los impresionantes mapas anotados. Si puedes enfrentarte a un rival, aquí encontrarás cómo vencerlo.

En total casi 500 páginas de la más completa información sobre uno de los videojuegos más esperados del año.

Historia de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Tras un sueño de 100 años, Link despierta en un mundo que no es capaz de recordar. Nuestro héroe legendario deberá explorar un mundo vasto y peligroso, y recuperar su memoria antes de que Hyrule desaparezca para siempre. Link emprende un viaje para encontrar respuestas en el que solo dispondrá de aquello que encuentre por el camino.

Explora los parajes de Hyrule como te plazca. Escala torres y montañas en busca de nuevos destinos y utiliza la misteriosa piedra sheikah para ver un mapa de Hyrule y descubrir sus lugares más interesantes. Olvida todo lo que sabes sobre los juegos de The Legend of Zelda.

Link podrá cubrir grandes distancias a caballo, navegar sobre las aguas de Hyrule en balsa o deslizarse montaña abajo sobre su escudo. Y por si esto fuera poco, el transporte aéreo también está al alcance de su mano gracias a la paravela. Gracias a su ingenio y recursos, Link podrá adquirir un montón de armas diferentes para usar en combate. Estas armas, sin embargo, se irán desgastando con el paso del tiempo, así que no deberá perder ocasión de renovar su arsenal.

Caza animales salvajes, recoge frutas y vegetales o saquea los campamentos enemigos en busca de comida. ¡También aprenderás nuevas recetas para darles un toque de sabor a tus ingredientes! Estas innovaciones culinarias no solo son más sabrosas, sino que también servirán para curar a Link y mejorar sus estadísticas.