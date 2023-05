Pedro Capó hace ‘sold out’ en todos sus conciertos en España: “Me los llevo en el corazón”

Pedro Capó está de celebración. El intérprete de grandes éxitos como Calma y La Fiesta, se ha subido a los escenarios españoles por primera vez con su gira La Neta Tour y podemos decir que se ha quedado con un muy buen recuerdo de sus fans en nuestro país.

El puertorriqueño ha pasado por Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona. Cuatro ciudades en las que lo ha podido dar todo ante su público. Y no solo eso, sino que ha conseguido colgar el cartel de "no hay entradas" en todos los conciertos. "Gracias por tanto cariño España 🇪🇸. Me los llevo en el ❤️", ha afirmado Pedro Capó a través de sus redes sociales tras celebrar los shows en nuestro país.

Próximas citas de La Neta Tour 2023

¡Qué mejor forma de empezar la gira que vendiendo todas las entradas en sus cuatro primeros shows! Tras sus conciertos por España, Pedro Capó puede disfrutar de unas vacaciones y descansar para volver a subir a los escenarios con más energía que nunca.

Después de sus fans españoles, los próximos con suerte serán sus seguidores de Argentina. El de Puerto Rico pasará por Córdoba, Rosario y Buenos Aires; los días 10, 11 y 12 de agosto. En las próximas semanas, confirmará más fechas por el resto de Latinoamérica.

La Fiesta, todo un éxito viral

Pero sus sold outs no son lo único que puede celebrar Pedro Capó. La Fiesta, uno de los temas incluidos en su último álbum, La Neta; se ha convertido en todo un éxito viral en TikTok. Hace unas semanas, el puertorriqueño subió un vídeo interpretando la canción en directo desde Puerto Rico para celebrar el primer aniversario del lanzamiento de La Fiesta.

El clip se hizo tan viral que ya acumula más de diez millones de reproducciones en esta red social. "¡¡Wow!! Ya un año de haber lanzado La Fiesta! Gracias por hacerla parte de ustedes. ⚡️🎶🍷 Y para seguir #LaFiesta les comparto esta versión live desde Puerto Rico 🇵🇷. Espero que la disfruten tanto como yo", comentaba el artista.

El tema reflexiona sobre la importancia de celebrar la vida y no tenerle miedo a la muerte. Es ese mensaje tan positivo lo que ha hecho que cientos de personas se lancen a publicar sus propios videos.

Ha llamado especialmente la atención un comentario de un seguidor de Pedro Capó que ha emocionado al cantante. "Gracias a tu canción mi papá pidió que la pusieran cuando se fuera, él si se gozo la vida. (Y así lo hicimos) GRACIAS 🙏", ha explicado el usuario. "Lamento mucho la pérdida de tu papá. Al final del día de eso trata La Fiesta, de celebrar la vida ante toda adversidad independientemente de lo inevitable, de nuestra última bailada. Qué bueno que recuerden a tu papá así, disfrutándose la vida al máximo y qué lindo que así lo hayan celebrado", ha respondido el cantante.

Está claro que, tras esta experiencia, Pedro Capó tiene muchas ganas de volver a España. Y todo apunta a que así lo hará con nuevos conciertos para 2024.