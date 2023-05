El DCODE vuelve a Madrid con Lewis Capaldi, Tom Odell y Carolina Durante como cabezas de cartel

El festival DCODE ha confirmado oficialmente una gran parte de su cartel, aunque, por supuesto, quedan muchas sorpresas por confirmar. El festival tendrá lugar el próximo 9 de septiembre de 2023 en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid. Un lugar idílico para poner fin al verano de la mejor forma posible.

El cartel, por su parte, tiene a varios de los mejores artistas nacionales como Zahara versión rave o el fin de gira de los cuatro chavales: Carolina Durante. Por otro lado, se completa los cabeza de cartel con artistas internacionales como Tom Odell o el mismísimo Lewis Capaldi que podrá tocar en España tras tener que cancelar recientemente sus conciertos por Barcelona y Madrid debido a problemas de salud.

✨¡Esto es #DCODE2023! ¡Y aún faltan sorpresas por anunciar!



🎟️ Cupo limitado a precio especial de lanzamiento: 50€ (+gastos). A la venta el viernes a las 10h



🌟Concierto completo de Lewis Capaldi

Para cerrar el primer avance del cartel aparecen las maravillosas Cariño, Miss Caffeina y uno de los grupos rock por excelencia, Sexy Zebras. Gracias a su último disco Calle Liberación se han hecho un hueco fijo en el panorama nacional así que, si no los has visto en directo, no te los pierdas en el DCODE ya que su show en vivo es su punto fuerte.

El DCODE propone uno de los mejores planes familiares para dar pie al nuevo comienzo escolar, por ello, para fomentar el rock entre los más jóvenes, el propio festival anunciará próximamente DCODE KIDS, un espacio que año tras año va sumando más pequeños fans. Esta es una zona arbolada y alejada de los principales escenarios donde tanto los padres como los niños podrán descansar, bailar en conciertos pensados solo para ellos. Como cada año, los menores de 10 años podrán acceder gratis al festival.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas para DCODE 2023 saldrán a la venta este viernes 19 de mayo a partir de las 10:00 horas y para conseguirlas tan solo tendrás que ir a la página web oficial de Live Nation. ¡No te quedes sin la tuya!