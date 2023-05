El Maestro Joao y Blas Cantó aclaran su encuentro en una fiesta: “Te veía muy encorsetado”

El Elegido, el podcast del Maestro Joao, tiene un nuevo capítulo disponible en la web oficial de LOS40, Spotify y YouTube. En esta ocasión, el popular vidente ha recibido en su estudio a un artista muy querido en la radio de los éxitos para hablar con él sobre las novedades profesionales de su carrera, pero también sobre esa parte más personal y espiritual que tanto le gusta sacar siempre a nuestro experto en ocultismo.

El elegido para el 1x09 ha sido ni más ni menos que Blas Cantó. Además, Joao tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Ya habían coincidido en los típicos eventos en los que se reúne la crème de la crème. Sin embargo, el también colaborador de Sálvame vivió un encuentro muy fructífero con el cantante en la pasada gala de LOS40 Music Awards. Fue ahí donde pudo conocer a la persona que hay detrás del artista y dejar atrás esa imagen preconcebida que se había hecho.

EL ELEGIDO 1x09: BLAS CANTÓ, dejar al karma actuar y la verdad sobre los príncipes azules | LOS40

"Siempre te he visto como un gran artista, pero no te veía reír, te veía muy encorsetado", le dice el Maestro Joao a Blas Cantó en el nuevo capítulo de El Elegido. "Yo pensaba que querías ser muy correcto y que eso te hacía ser muy comedido. Lo que pasa con esto es que no puedo atravesar unas barreras energéticas que yo miro. Ahora te veo más suelto, una persona a la que puedo tocar y agarrar".

"Me gustaría quitarme ese mito"

Las palabras del Maestro Joao no pillan por sorpresa a Blas Cantó. No es la primera vez que se lo dicen, tal y como él mismo señala a continuación. "A veces, me viene la gente y me dice que soy muy majo. Claro, lo contrario que pueden pensar es que soy un gilipollas", responde entre risas el intérprete de El bueno acaba mal. "Pero sí, es lo que que sucede cuando la gente me conoce. Es un mito que me gustaría quitar con este nuevo disco, por eso se llama El Príncipe".

Y añade: "De los príncipes pensamos que son más distantes, que no rompen un plato, que van a hablar de princesas…Pero lo cierto es que el príncipe que han podido pensar que yo era es de muchos colores. Probablemente el azul es el que menos me representa. De hecho, yo no quiero ser un príncipe".

En el noveno capítulo de El Elegido, Blas Cantó también ha hablado con el Maestro Joao del karma, la salud mental y la canción de su nuevo disco que trata sobre su ex. Un poco de chismorreo nunca está de más, ¿verdad? Si quieres ver el programa completo del podcast…¡dale al play!