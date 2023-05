Así suena Under You, la nueva canción de Foo Fighters

Tan solo un mes después de que Foo Fighters presentara Rescued, la primera canción adelanto del que será su próximo disco, el grupo acaba de compartir su segundo single.

Under You es el segundo sencillo que los veteranos del rock han publicado del que será su undécimo álbum de estudio, But Here We Are, cuyo lanzamiento está programado para el 2 de junio. Este LP marcará su primer material nuevo desde el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins en 2022.

Producida por Greg Kurstin, Under You está compuesta por guitarras potentes que están acompañadas por la voz de Dave Grohl, quien canta emotivos versos y confesionales. Al igual que el primer single publicado, este tema habla del dolor de la banda tras la pérdida de su entrañable compañero y amigo y del proceso por intentar superarlo.

Foo Fighters - Under You (Lyric Video)

But here we are contará con 10 canciones y Hawkins estará muy presente. Según un comunicado de la banda estadounidense, este disco de Foo Fighters será una respuesta "brutalmente honesta y emocionalmente cruda" a la pérdida que experimentaron los integrantes de la formación durante el último año. "Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica", decía el texto.

"Un disco que, lógicamente, transitará "desde la ira y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, y una mirada de puntos intermedios. But Here We Are es el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida", explica Foo Fighters. "Sin Taylor (Hawkins), nunca nos habríamos convertido en la banda que fuimos y sin Taylor sabemos que seremos una banda diferente de ahora en adelante", dijo la formación en su día.

Mientras tanto, el grupo se prepara para salir de gira, aún sin haber anunciado quién ocupará el lugar de Hawkins a la batería. La banda tiene una serie de fechas con el apoyo de The Breeders como teloneras. También se presentarán en buen número de festivales que tendrán lugar este año, incluyendo Bonnaroo, Fuji Rock, Louder Than Life, Ohana, Austin City Limits y Riot Fest.

Evento de transmisión global gratuito

Además de compartir la pista más reciente de But Here We Are, Dave Grohl y compañía también sorprendieron a los fans al anunciar un evento de transmisión global gratuito programado para el 21 de mayo a las 21:00, hora española.

Tune in Sunday, May 21st for a FREE global streaming event featuring debut performances of new songs, behind the scenes footage & a few surprises. Streaming at 8pm BST / 3 pm EST / 12 pm PST exclusively on @Veeps. https://t.co/hzz5G9nmA6 pic.twitter.com/UIBLRfkdsB — Foo Fighters (@foofighters) May 17, 2023

Bajo el título Foo Fighters: Preparing Music For Concerts, este especial se podrá ver exclusivamente en la plataforma Veeps y en él se mostrarán actuaciones del grupo, pero también los seguidores del grupo podrán ver una variedad de otros materiales, incluidas imágenes tras bambalinas y "sorpresas" grabadas en los 606 Studios de la banda.