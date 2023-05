Tini y Tiago PZK se preparan para su segunda colaboración: ‘Me enteré’

Tini y Tiago PZK se han fusionado para convertir la Triple T en Doble T. Porque el dúo argentino vuelve a unir fuerzas en su segunda colaboración y, después de El Último Beso, este mismo viernes llega Me Enteré.

Ambos artistas han lanzado un breve teaser del videoclip en el que se les ve paseando en un coche deportivo por las calles de Madrid. Y es que todo apunta a que lo filmaron durante la semana que Gotti viajó hasta nuestro país para hacer algo de promo y, por supuesto, actuar en la final de la Kings League en Barcelona.

"Bebé, me enteré que con ella peleaste / No iba a aprovechar, pero vos me llamaste... / Y a estas alturas no importa si estás con él / La calentura ya se te ve / La luna llena alumbrándote / A esta escena quiero darle replay", reza un parte de esta canción.

Otro verso que el propio argentino ha publicado es "Están en mi auto tus Victoria", por lo que el descapotable puede ser uno de los elementos clave de esta historia.

Este tema de reggaetón, además, cuenta con el sello inconfundible de Tiago: "Este party no termina... y en la casa está Argentina". Aunque, en este caso, la casa es la capital de España y Tini es quien lo interpreta. ¿Supone este sencillo el regreso de un Tiago PZK renovado y listo para una nueva aventura musical en su carrera?

Curiosidades del videoclip

En el trailer del vídeo, podemos ver que Tini y Tiago PZK han elegido una localización que nos resulta familiar. Una especie de recinto que cuenta con un largo pasillo en espiral, donde, curiosamente, Chanel también filmó su vídeo para Toke.

Aparte de esto, vemos a la pareja de cantantes recorrer la Gran Vía en plena noche, pasar por delante del hotel Palace y otros lugares céntricos de Madrid.