Bad Bunny, J Balvin y Ozuna: los artistas con más videos por encima del billón de visualizaciones

Bad Bunny, Ozuna y J Balvin son tres de los artistas más importantes en la música latina hoy en día. Canción que sacan, canción que se convierte en un éxito. Su música acumula cientos de millones de reproducciones, lo mismo pasa con sus videoclips. Tanto es así que los tres forman parte del conocido como ‘Billion Views Club’ de Youtube. Es decir, un grupo exclusivo de artistas que han conseguido que sus videos superen los mil millones de reproducciones.

Ya hace tiempo que tanto Bad Bunny como Ozuna y J Balvin pasaron a formar parte de ese club. En 2019, Ozuna batió el récord y se convirtió en el artista con más videos en el 'Billion Views Club'. Con un total de siete clips, el puertorriqueño arrebató la corona a Justin Bieber, que lo superaba hasta el momento.

Desde entonces, el trono ha ido cambiando de dueño. Justin Bieber lo recuperó pero en 2022 lo tuvo que compartir durante un tiempo con J Balvin, ya que ambos sumaban 11 títulos. Fue a principios de 2023 cuando Ozuna volvió a despuntar y superó a sus compañeros con dos nuestras entradas en el club, Síguelo bailando y Diles. Así, consiguió acumular 13 videos.

Desde entonces y hasta ayer mismo, 17 de mayo, Ozuna se mantenía en el trono. Ahora, según confirma la revista Billboard, el conejo malo y el colombiano han conseguido igualar al puertorriqueño con su colaboración de 2017, Si tu novio te deja sola.

J Balvin - Si Tu Novio Te Deja Sola ft. Bad Bunny (Official Video)

Los siguiente vídeos que se podrían unir al club

Los tres artistas tienen tantos videoclips y tanto éxito con ellos que tanto Ozuna como J Balvin y Bad Bunny cuentan con más candidatos a superar los mil millones de visitas más pronto que tarde.

Todo apunta a que el próximo título de Ozuna será El Farsante, un videoclip de hace cinco años que acumula 977 millones de reproducciones a día de hoy. Un poco más tardarán Te Vas y Dile que tu me quieres, con 881 y 876 millones de visitas, respectivamente.

J Balvin podría conseguirlo con Say My Name junto a David Guetta y Bebe Rexha, un video que acumula ya 982 millones de visualizaciones. No muy lejos se encuentran sus canciones Agua, con 915 millones; y Ginza, con 858.

Por último. Bad Bunny podría conseguir su entrada número 14 con Báilame Remix junto a Nacho y Yandel, que a día de hoy suma 975 millones de reproducciones. Su próxima opción podría ser Yonaguni, que solo un año después de su lanzamiento ya cuenta con 828 millones de visitas.