40 cosas sobre Inazio, por Inazio

La música está pasando por su mejor momento, con la ayuda de las tecnologías y redes sociales tenemos la oportunidad de conocer artistas emergentes que plasman la historia de su vida en canciones. Por eso, en esta ocasión, desde LOS40 queremos enseñaros a este joven cantautor.

En esta ocasión, vamos a hablar de Inazio, un artista con un gran futuro por delante. El joven artista español destaca por su voz prodigiosa además de sus letras intensas y profundas. Con menos de una decena de canciones subidas a Spotify, ha generado grandes expectativas dentro de la industria musical.

En plataformas digitales acumula miles de oyentes mensuales que irán creciendo en los próximos meses. Su música recuerda al folk nostálgico de Bon Iver o al mexicano Ed Maverick. En sus letras, podemos apreciar metáforas constantes a la vida, la naturaleza y sobre todo el amor. La lírica de sus canciones es una de las virtudes que hacen que su música se diferencie de las demás.

El cantante se encuentra de estreno, acaba de publicar Milagros, su último single producido por Ojan. Este tema es una oda al romanticismo, a la reflexión sobre la vida y el amor. Esta canción formará parte de su primer disco La vuelta a casa que estará disponible el próximo 23 de junio

en todas las plataformas digitales.

Desde LOS40, queremos recomendaros a este artista y os proponemos 40 cosas sobre Inazio para conocerle un poco más a fondo.

1. Nombre completo: Ignacio Lacarra Martin

2. Año y ciudad de nacimiento: 2000, Logroño

3. ¿Por qué Inazio, sin g ni c? Me hacía gracia, cuando pronuncias muy rápido Ignacio parece que digas inazio. Ademas, también es en euskera

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde muy pequeño siempre he cantado. Toda mi familia también canta, así que desde bien chiquito he tenido la música muy cerca.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Desde siempre me hizo ilusión, pero cuando llegué a Madrid todo se puso más serio y vi la oportunidad más clara

6. La canción que te hubiese gustado componer: All the pretty girls de KALEO

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Reggaetón, pero más que por la música por el ambiente.

8. Un artista y/o una artista favoritos: Bon Iver

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: Mecano y Supertramp. Tengo muchos discos de ellos

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: CURSIII de ODDLIQUOR

11. La que odies escuchar ahora mismo: Alguna sesión de bizarrap de las últimas que saco. Pero tampoco las odio, sin más, estoy cansado de escucharlas.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Muchos, pero ahora mismo sin duda Carlos Ares.

13. ¿Es un sueño o una realidad? No quiero tirármelas de nada, pero creo que es bastante real.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Sergio Valdehita.

15. Si no fueses cantante, seríais... Guarda forestal, sin duda me iría a vivir al campo a cuidar de la naturaleza.

16. La música para ti es... El fluir de los tiempos. En definitiva, la música es la vida.

17. Un hobby o un deporte favorito: Skate.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: Cualquier día en el campo con mi novia, mi familia o mis amigos.

19. Lo que dirías al pequeño Inazio: Que madure, pero que siga siendo apasionado como es.

20. La red social que más te engancha: Cuando la tengo instalada Instagram, pero yo creo que es Youtube.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: Muchas .

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: La falsedad, sobre todo si nace de mí. Odio ser falso con los demás, como no me gusta que lo sean conmigo.

23. Una frase que repitas mucho: Sé feliz.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy el cuarto de diez hermanos

25. Una película que te encante o te defina: Big Fish e Into the wild.

26. Algo que se te dé fatal: Todo aquello a lo que no le dedico esfuerzo.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: La naturaleza.

28. Tu personalidad: Pasional tirando a intensito.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Excursiones con mis padres al monte.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Cualquier animal de plástico era siempre un buen amigo.

31. Lo que echas de menos: Mi inocencia.

32. Algo de lo que te arrepientas: Muchas cosas.

33. Tu palabra favorita: Belleza.

34. Una manía: Que me quiten méritos.

35. Artista que más te haya sorprendido: Bon Iver.

36.Donde encuentras la tranquilidad cuando la buscas: Suelo rezar cuando busco paz.

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: Demasiadas cosas, en general mi vida es bastante surrealista.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... Suave..

39. Retos por cumplir: Sacar un buen disco.

40. Si no fueses Inazio y te lo encontrases, ¿qué le dirías a él? QUE AME a su familia, amigos y público. Que ame a la música y que se desviva por hacer feliz a la gente con sus canciones.