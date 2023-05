STAYC, SHINee, CRAVITY y xikers cierran el cartel del festival KPOP LUX

El próximo 22 de julio, los mayores fans del pop coreano tienen una cita con el festival de K-Pop más grande del mundo: KPOP LUX. Ese día, el estadio el Cívitas Metropolitano de Madrid abrirá sus puertas para recibir sobre el escenario a algunos de los grupos más importantes de este movimiento musical que tanta fuerza ha ganado en los últimos años gracias a iconos globales como BTS y BlackPink.

El KPOP LUX, que cuenta con LOS40 como emisora oficial, promete tres horas de música 'non stop' con algunos de los últimos fenómenos del género. Hasta ahora, los artistas confirmados eran NHYPEN, ATEEZ e IVE. Sin embargo, mucha atención, el festival ha esperado hasta ahora para cerrar el cartel con las confirmaciones de SHINee, STAYC, CRAVITY y xikers. Todos ellos también formarán parte de esta edición del festival de k-pop más grande del mundo.

Las últimas confirmaciones

SHINeeha es una banda muy popular entre los seguidores del K-Pop. Se les conoce como los Príncipes del Pop y están a punto de lanzar su octavo álbum. Mucho ojo, porque su actuación en el KPOP LUX será su primer show en España. Por otro lado, la girlband STAYC lleva en activo desde noviembre de 2020, ganando muchísima popularidad tan solo un año después gracias a la canción Teddy Bear. Junto a SHINeeha y las chicas de STAYC también estarán dos bandas emergentes con muchísima proyección: CRAVITY y xikers.

KPOP LUX, un festival de referencia

Sin lugar a dudas, el KPOP LUX es una cita que no se puede perder cualquier fanático de la música K-pop. Se espera que este espectáculo atraiga a todos los seguidores europeos a Madrid, una ciudad que quiere convertirse en el epicentro de este movimiento. ¿Todavía no te has comprado tu entrada? No te preocupes, accede a www.ticketmaster.es y hazte con una. ¡El 22 de julio está a la vuelta de la esquina y este festival promete ser único!