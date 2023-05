Escenas post-créditos ‘Fast & Furious X’: ¿Cuántas tiene y qué significan?

Por suerte para los fans, Fast & Furious X ya está en cines. Ha sido una espera larga, y no precisamente por llevarse mucho con su predecesora —que se estrenó en 2021—, sino porque esta décima parte ya adelanta el comienzo del final de las aventuras de Dom Toretto.

Han sido más de 20 años haciendo que los espectadores se sientan dentro de las carreras más exigentes, peligrosas y, por qué no decirlo, en ocasiones algo fantasiosas; aunque todo tiene su final. Y este pasa por llevar a la Familia frente a uno de sus mejores villanos hasta la fecha, interpretado por Jason Momoa.

Sin embargo, un blockbuster de estas características deja para muchos los interrogantes de la trama para centrarse en la gran otra duda de las producciones de hoy en día: ¿Tiene escenas post-créditos? Estos pequeños adelantos no son habituales en la franquicia, aunque en esta ocasión sí que tiene una escena post-créditos. Y tal vez tenga la mayor sorpresa de toda la película.

La escena post-créditos es Fast X

Después de los primeros créditos, y antes de los finales, hay una escena que no dejará recuperarse a los que aún estén en shock por lo acontecido en ese desenlace que marca el inicio de la décimo primera película. Y la culpa de ello no la tiene nadie más que... Dwayne Johnson.

El actor vuelve a retomar su papel de Luke Hobbs, a quien se vio por última vez en Fast & Furious: Hobbs and Shaw, el spin-off de la franquicia. Una llamada de teléfono le conecta con Dante, el terrible villano de la película, y su conversación es de todo menos agradable.

Dante descubre que fue Hobbs el gran responsable de lo que le sucedió a su padre, por lo que jura venganza también contra él. De este modo, le incluye en la selecta lista de la cacería que está dispuesto a empezar para poder completar su plan.

Dwayne Johnson en la octava película. / Universal

Los regresos en esta saga siempre son bien recibidos, además de sorprendentes. Es evidente que cualquier espectador de Fast X no se esperaba la vuelta de Charlize Theron —si no ha visto ningún tráiler de la película hasta su estreno en cines, claro, ni mucho menos de algún que otro personaje que aparece al final de la cinta al que se le daba por muerto —o muerta, mejor dicho—.

En este caso, no fue la trama el que hizo que muchos dejaran de soñar con la vuelta de Johnson a la franquicia, sino sus constantes ataques hacia Diesel. El también actor de Black Adam ya aceptó salir en la octava parte con la única condición de no coincidir con Vin Diesel, por lo que parecía que el mal rollo era lo suficientemente fuerte como para no volver a la saga.

Ahora queda la gran duda: ¿Será Hobbs un elemento esencial en la trama de la próxima y última película? ¿Pasarán de rivalidades y peleas y compartirán plano? Sin duda, otro aliciente más para esperar con ganas uno de los finales más ansiados de los últimos años.

Fast & Furious X ya está en cines.