Karol G y Shakira, Rosalía y Rauw, Marshmello y Manuel Turizo: ¿quién será Nº1 este sábado?

Tras el fin de semana eurovisivo, Tony Aguilar se pondrá este sábado de nuevo a los mandos de #Del40al1CocaCola con el objetivo principal de repasar la nueva lista de LOS40 y el no menos importante de hacernos pasar una mañana cargada de emoción y energía positiva. Durante cuatro horas iremos desvelando puesto a puesto cómo queda la clasificación hasta que a las dos de la tarde (una en Canarias) se descubra cuál es el número uno, posición actualmente ocupada por Marshmello y Manuel Turizo con El merengue.

En el #2 están a día de hoy Karol G y Shakira con TQG, que ya ha sido número uno tres veces; y cerrando el podium, Rosalía y Rauw Alejandro con Beso, que lo ha sido dos. También en puestos de cabeza encontramos a Flowers, de Miley Cyus (#4; cuatro veces líder hasta el momento); Nochentera, de Vicco (#5, que estuvo en lo alto una semana); Los Ángeles, de Aitana (#6; con otra semana en el puesto de honor); y en el #7 un tema que aún no ha coronado la lista: El tonto, de Lola Índigo y Quevedo. Es probable que de entre todos ellos salga el éxito más importante del país para los siguientes siete días.

David Guetta puede convertirse en otro de los nombres destacados de este sábado si logra entrar con Baby don’t hurt me, canción que ha grabado junto a Anne-Marie y Coi Leray, y que parte como candidata. El DJ francés podría hacer doblete, ya que sigue en lista con I’m good (blue), tema que de hecho es el que más tiempo lleva con nosotros de los que ahora integran el chart: 34 semanas, de las cuales dos en el número uno. En el transcurso del programa sabremos si la revisión que ha hecho de What is love, de Haddaway, consigue incorporarse a la lista.

Contaremos con Chanel como invitada VIP, en un momento que no puede ser más oportuno: pocos días después de la celebración del festival de Eurovisión, en cuya edición de 2022 ella causó sensación, y con un nuevo sencillo junto a Abraham Mateo, Clavaíto, que está recibido una entusiasta acogida. Tony le preguntará por todo ello y le pedirá que vote por la canción que más le gusta de la lista.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos la camiseta y la bolsa plegable oficiales de Ant-Man, con motivo de su estreno en Disney+. Habrá espacio para presentar nuevos candidatos (como siempre, escucharemos vuestras sugerencias), nos transportaremos al pasado en La Máquina del Tiempo y comentaremos las noticias más relevantes de la actualidad del pop. Para no perderte nada, conéctate a tu emisora de LOS40, a la app de la cadena, al streaming de vídeo y también puedes seguir la cuenta atrás por redes sociales. ¡Hasta el sábado!