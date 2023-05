Bad Bunny, Chanel, Manuel Carrasco, María Becerra y Maroon 5 aterrizan con sus nuevas canciones

Cada viernes es una fiesta, y no solo porque celebramos que ya está aquí el fin de semana. Nuestros artistas favoritos unen fuerzas para traernos sus nuevos lanzamientos musicales, que inmediatamente se convierten en la banda sonora de sus millones de fans.

Si el pasado 12 de mayo fueron Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beele, Shakira, BTS y Jonas Brothers algunos de los que protagonizaron las novedades musicales, ahora llega el turno de otro grupo de artistas que no te van a dejar indiferentes. ¡Dale al play y disfruta de todos estos nuevos lanzamientos!

19 de mayo

Bad Bunny - Where She Goes. Sin duda, el de Bad Bunny ha sido uno de los lanzamientos más esperados de la semana. El Conejo Malo ha vuelto con más fuerza que nunca, aunque esta vez con una canción en español con guiños al inglés y una fusión de estilos urbanos y electrónicos que demuestran que se ha sumado a la nueva ola.

Chanel - P.M. La artista ha traído los sonidos tropicales y pop en un nuevo sencillo que para muchos no tardará en convertirse en la banda sonora del verano. Su videoclip se grabó en Almería bajo la dirección de Willy Rodríguez, mostrándonos los preciosos paisajes naturales de Cabo de Gata. El baile, por supuesto, tampoco ha faltado.

Manuel Carrasco - Hay Amores Que Duran Toda La Vida. El cantante andaluz ha dedicado su neuva canción a Sevilla. Y es que este mismo tema lo interpretó en el concierto que ofreció en la capital andaluz el año pasado. Pero ahora presenta su versión estudio para emocionar por completo a todos sus fans.

María Becerra - Te Cura. La artista se suma a la banda sonora de Fast & Furious X con esta nueva canción, y lo ha hecho con unos sonidos urbanos imparables. De esos que son capaces de levantar el ánimo en cualquier momento y ponerte a bailar en la pista de baile.

Maroon 5 - Middle Ground. La banda vuelve con un nuevo sencillo que presenta una nueva era musical. Se trata de una bonita balada pop con la que calientan motores para su gira por Europa, con la que llegarán a España en junio.

Nicki Nicole, Milo J - DISPARA ***. La argentina está de enhorabuena. Ha presentado su disco Alma, y para calentar motores, hace unas horas lanzó su colaboración con Milo J. Llega acompañada de un videoclip que refleja la idea de la canción a la perfección: invitan a una tercera persona a dar la cara y que vaya de frente.

Nicky Jam, Feid - 69. Es otra de las colaboraciones más esperadas de la semana. Traen la clásica melodía urbana del reggaeton para llevarnos directos a la pista de baile y darlo todo con cada uno de sus versos. Y es que uniendo estos dos referentes de la escena, nada podía salir mal.

Omar Montes, Saiko, Tunvao - Arena y Sal. Otros que nos preparan para el verano son estos tres artistas que acumulan millones de escuchas. Al más puro estilo de los ritmos urbanos, nos invitan a dejarnos llevar por su melodía y darlo todo en la playa y bajo la luz del sol.

Rigoberta Bandini - Miami Beach. La artista ha presentado su primer tema del año que ella mismo ha definido como "una aventura". Cuenta con un toque tropical que también nos prepara para el verano.

Tiago PZK, TINI - Me Enteré. Ambos argentinos unen sus voces en una canción con ritmos urbanos y muy pegadizos que habla de una historia de desamor. Y es que a veces, una relación no acaba como uno imagina y comienzan a florecer sentimientos hacia esa persona con la que en un pasado compartiste una aventura.

Post Malone - Mourning. Es el segundo sencillo del nuevo álbum del rapero, que verá la luz en julio de este año. Habla de lo difícil que le resulta mantenerse sobrio, y lo hace con los sonidos del rap que le caracterizan.

Lewis Capaldi - Haven't You Ever Been In Love Before?. El británico ha presentado su nuevo álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que trae un repertorio enfocado en las emociones sobre el amor y la pérdida. Uno de los temas que incluye es el que mencionamos, que cuenta con una melodía de balada pop de lo más emotiva.

Bad Gyal, Un Titico y El Dany MG - Qué Rico. La artista ha vuelto a la carga con una fusión de sonidos urbanos y cubanos para convertirse en la banda sonora del verano. Y es que el nombre de Bad Gyal es sinónimo de fiesta, amigos y mucha diversión.

Otros de los artistas que se unen a la ola de novedades musicales de la semana son Conan Gray con Never Ending Song, Maikel Delacalle y Justin Quiles con Hola, PNAU, Bebe Rexha y Ozuna con Stars, MANTRA y Blas Cantó con El Proceso, Pignoise con Mientras Quede Aliento y Juanes y Juan Luis Guerra 4.40 con Cecilia.